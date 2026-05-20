Ουκρανία: 2 νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και έξι τραυματίσθηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύκτας στο Ντνίπρο, πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται καθημερινά.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν μέσα στη νύκτα στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεκσάντρ Γκάνζα.

Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται, οι τρεις σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε.

Ο Όλεγκ Γκριγκόροφ, ο ομόλογός του για την περιφέρεια του Σούμι, που συνορεύει στα βορειοανατολικά με τη Ρωσία, έκανε λόγο για «τουλάχιστον εξι» τραυματίες από «μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον κατοικημένων ζωνών στην περιοχή του Κονοτόπ.

Οι περιφέρειες της Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), του Χαρκόβου (ανατολικά), καθώς και το λιμάνι της Οδησσσού (νότια) έγιναν επίσης στόχοι ρωσικών πληγμάτων.

Στην Οδησσό, η επίθεση που πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες ζώνες, σε αποθήκες και σε «κρίσιμης σημασίας υποδομές», σύμφωνα με τους διασώστες.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στο Βιλνιάνσκ, ένας άνδρας, μια γυναίκα, ένα αγοράκι 2 ετών και ένα κορίτσι 12 ετών τραυματίσθηκαν από πλήγμα που κατέστρεψε μια «ιδιωτική κατοικία», δήλωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, ο επικεφαλης της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ο ομόλογός του της περιφέρειας του Χαρκόβου, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ανέφερε από την πλευρά του επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή του Νοβομπαβάρσκι, χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για τραυματίες ούτε να αναφέρει ενδεχόμενες ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.