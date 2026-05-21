Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε χθες Τετάρτη στην άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε—ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ—συμμορφούμενη προς απόφαση της δικαιοσύνης.

Με λακωνική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιείται ότι οι κυρώσεις σε βάρος της κ. Αλμπανέζε έχουν πλέον αρθεί. Είχε καταχωριστεί σε διεθνή μαύρη λίστα και δεν της επιτρεπόταν να χρησιμοποιεί πιστωτικές κάρτες και να διεκπεραινώνει διάφορες τραπεζικές συναλλαγές.

«Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον σε ετυμηγορία του την περασμένη εβδομάδα με την οποία έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναστολή των κυρώσεων.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ιταλίδα νομικός 49 ετών, δεν παύει να επικρίνει τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους το Ισραήλ αφότου ονομάστηκε ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την κατηγορεί πως είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.