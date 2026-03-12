Επίθεση με drone τραυματίζει τουλάχιστον έξι Γάλλους στρατιώτες σε βάση στο Ιράκ

Τουλάχιστον έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone που στόχευσε μια κοινή βάση των Πεσμεργκά και της Γαλλίας στην περιοχή Μαχμούρ του Ιράκ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του Ερμπίλ, Ομέντ Κοσνάου.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε επίσης πηγή ασφαλείας που είναι ενημερωμένη για το περιστατικό, την Πέμπτη, 12 Μαρτίου.
Six French soldiers were injured in an Iranian drone attack on the joint base of the French army and Kurdish Peshmerga forces near Erbil Airport in northern Iraq.
