Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με drone τραυματίζει τουλάχιστον έξι Γάλλους στρατιώτες σε βάση στο Ιράκ - Δείτε βίντεο

Η επίθεση στόχευσε κοινή βάση Κούρδων ημιαυτόνομων μαχητών και Γάλλων στην περιοχή Μαχμούρ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ερμπίλ, Ομέντ Κοσνάου

UPDATE: 00:14
Επίθεση με drone τραυματίζει τουλάχιστον έξι Γάλλους στρατιώτες σε βάση στο Ιράκ

Τουλάχιστον έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone που στόχευσε μια κοινή βάση των Πεσμεργκά και της Γαλλίας στην περιοχή Μαχμούρ του Ιράκ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του Ερμπίλ, Ομέντ Κοσνάου.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε επίσης πηγή ασφαλείας που είναι ενημερωμένη για το περιστατικό, την Πέμπτη, 12 Μαρτίου. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράκ Drones
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark