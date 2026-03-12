Η Βραζιλία θεωρεί ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιεϊρά (Mauro Vieira), δήλωσε ότι μια πιθανή επίσκεψη Αμερικανού απεσταλμένου στον πρώην πρόεδρο Ζαίρ Μπολσονάρου (Jair Bolsonaro) θα μπορούσε να θεωρηθεί «παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας. Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Βραζιλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι οι διπλωματικές επαφές πρέπει να πραγματοποιούνται με σεβασμό προς την εθνική κυριαρχία και τους θεσμούς της κάθε χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσκεψη ενός επίσημου απεσταλμένου των ΗΠΑ σε έναν πρώην πρόεδρο, ο οποίος παραμένει ενεργός στο πολιτικό σκηνικό και βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων, μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση εξωτερικής επιρροής στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το πολιτικό κλίμα στη Βραζιλία παραμένει έντονα πολωμένο μετά τις εκλογές που έφεραν στην εξουσία τον σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα (Luiz Inácio Lula da Silva). Ο Μπολσονάρου εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική πολιτική επιρροή και μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διεθνή επαφή μαζί του ιδιαίτερα ευαίσθητη από διπλωματικής πλευράς.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπημένες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα επιμένει ότι οι εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες της χώρας πρέπει να παραμένουν ανεπηρέαστες από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.