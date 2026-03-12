Τηλεφωνική επικοινωνία Πέτρο - Τραμπ: Είσαι ευπρόσδεκτος στις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ (Trump), συνομίλησαν τηλεφωνικά την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Πέτρο στην πλατφόρμα X, ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με την υπηρεσιακή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την οικονομία κατά μήκος των συνόρων Κολομβίας-Βενεζουέλας, θέμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνάντηση Πέτρο-Ροντρίγκες την Παρασκευή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πέτρο -στον οποίο είχε επιβάλει κυρώσεις πέρυσι- είναι ευπρόσδεκτος στις ΗΠΑ και ζήτησε συγγνώμη που δεν τον κάλεσε σε συνάντηση με άλλους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πέτρο και ο Τραμπ είχαν επανειλημμένες διενέξεις στο παρελθόν, αν και αμφότεροι εμφανίστηκαν θετικοί μετά από μια δια ζώσης συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ έχει απαιτήσει επανειλημμένα περισσότερη συνεργασία από την Κολομβία στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και έχει κατηγορήσει τον Πέτρο, χωρίς αποδείξεις, ότι είναι «ηγέτης παράνομων ναρκωτικών». Ο Πέτρο, από την πλευρά του, επικαλείται κατασχέσεις-ρεκόρ ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της θητείας του και έχει δηλώσει ότι τα θανατηφόρα πλήγματα εναντίον φερόμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

«Κατά τη διάρκεια της κλήσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα ενέργειας, υδρογονανθράκων, ασφάλειας, παράνομων καλλιεργειών, προσπαθειών εκρίζωσης και τον κοινό αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Μίλησαν επίσης για την οικονομική επανεκκίνηση κατά μήκος των συνόρων και άλλα θέματα διμερούς ενδιαφέροντος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στην πορεία της συνομιλίας, ο Κολομβιανός πρόεδρος απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του να επισκεφθεί την Καρταχένα, η οποία έγινε θερμά δεκτή. Ο Πρόεδρος Τραμπ, με τη σειρά του, επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος Πέτρο θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξέφρασε συγγνώμη για οποιαδήποτε προηγούμενη αναστάτωση σχετικά με την πρόσκληση στο Μαϊάμι, ενώ ευχήθηκε στον Πέτρο επιτυχία στη συνάντησή του με τη Ροντρίγκες.

Η διμερής συνάντηση Ροντρίγκες-Πέτρο είναι η πρώτη συνάντηση σε προεδρικό επίπεδο για τη Ροντρίγκες από τότε που ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή του προκατόχου της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει μια σειρά κινήσεων της Ροντρίγκες (πρώην αντιπροέδρου) για την προσέλκυση επενδυτών στο πετρέλαιο και τα ορυχεία και τη σταθεροποίηση της χώρας μετά την επιδρομή του Ιανουαρίου που οδήγησε στη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, με τον Τραμπ να επαινεί επανειλημμένα τη Ροντρίγκες για τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ.

