Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμό στο κολλέγιο Old Dominion της Βιρτζίνια.
Ο δράστης άνοιξε πυρ στο Constant Hall, γύρω στις 10:43 π.μ. και βρέθηκε νεκρός λίγα λεπτά μετά την άφιξη των αστυνομικών.
Ο δράστης, φέρεται να είναι ένα πρώην μέλος της Εθνικής Φρουράς που είχε καταδικαστεί για υλική υποστήριξη στον ISIS, όπως δήλωσε αξιωματούχος του FBI στο ABC News.
Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως Mohammad Jalloh.
Ο Mohammad Jalloh καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης το 2017 και αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα αρχεία των Φυλακών.
