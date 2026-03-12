Λογαριασμός
Βιρτζίνια: Πρώην μέλος της Εθνικής Φρουράς ο δράστης του μακελειού στο κολλέγιο

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως Mohammad Jalloh - Είχε καταδικαστεί το 2016 για προσπάθεια παροχής υλικής υποστήριξης στους ισλαμιστές

Βιρτζίνια

Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμό στο κολλέγιο Old Dominion της Βιρτζίνια.

Ο δράστης άνοιξε πυρ στο Constant Hall, γύρω στις 10:43 π.μ. και βρέθηκε νεκρός λίγα λεπτά μετά την άφιξη των αστυνομικών.

Ο δράστης, φέρεται να είναι ένα πρώην μέλος της Εθνικής Φρουράς που είχε καταδικαστεί για υλική υποστήριξη στον ISIS, όπως δήλωσε αξιωματούχος του FBI στο ABC News.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως Mohammad Jalloh. 

Ο Mohammad Jalloh καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης το 2017 και αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα αρχεία των Φυλακών. 

Πηγή: skai.gr

