Εκλογές ΗΠΑ: Ενωτικός ο Μπάιντεν, αλλά και ο… Πούτιν 

«Για κάποιους είναι η ώρα της νίκης, για κάποιους η ώρα της ήττας. Το αποτέλεσμα, όμως, πάντα, πρέπει να είναι αποδεκτό. Δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνον όταν κερδίζεις. Δεν μπορείς να αγαπάς τον γείτονά σου μονάχα όταν συμφωνείς μαζί του. (…) Ανεξάρτητα από το ποιον ψηφίσατε, πρέπει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο ως συμπολίτη και όχι ως αντίπαλο». Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, αποδέχεται την ετυμηγορία της κάλπης κι ετοιμάζεται να παραδώσει σκυτάλη στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μολονότι ο Ντόναλντ Τραμπ, 1.460 ημέρες αργότερα, δεν έχει αποδεχθεί ακόμη το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών το 2020 δείχνει αποφασισμένος να μην επαναλάβει τα λάθη της πρώτης του θητείας. Αποστολή πρώτη, σύμφωνα με συνεργάτες του, η λήψη σωστών αποφάσεων για τα πρόσωπα της νέας του κυβέρνησης, καθώς, όπως αναφέρουν, αυτά υπήρξαν η αχίλλειος του πτέρνα, το 2016.

Όπως μετέδιδε, χθες, το αμερικανικό δίκτυο CNN ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δέχεται έναν καταιγισμό τηλεφωνημάτων από συμμάχους του, οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος είναι ο πιο πιστός και ο πιο κατάλληλος για μία θέση στη διακυβέρνησή του. Τηλεφωνήματα επίσης λαμβάνει και από χορηγούς της προεκλογικής του εκστρατείας αλλά και συμβούλους του, οι οποίοι με τη σειρά τους προτείνουν τα πιο κατάλληλα πρόσωπα.

Ο ίδιος μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμόσει το σχέδιό του για «τη μεγαλύτερη μαζική απέλαση μεταναστών» από τη χώρα τονίζοντας ότι εξελέγη προκειμένου να «φέρει πίσω την κοινή λογική στις Ηνωμένες Πολιτείες». Συμπλήρωσε δε ότι μίλησε ήδη με περισσότερους από 70 ηγέτες άλλων χωρών – συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά όχι, ακόμη, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος τον συνεχάρη για τη νίκη του απαντώντας θετικά στην ερώτηση εάν είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει μαζί του και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Σότσι συμπλήρωσε ότι μία νέα παγκόσμια τάξη είναι αναπόφευκτη. Επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ δεν παρέλειψε να τον επαινέσει για τον τρόπο αντίδρασής του κατά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. «Αποδείχθηκε πως είναι θαρραλέος κι αυτό όχι μόνο επειδή ύψωσε τη γροθιά του και κάλεσε όλους να πολεμήσουν για τα κοινά τους ιδανικά αλλά επειδή κατά τη γνώμη μου συμπεριφέρθηκε με έναν πολύ σωστό, θαρραλέο, τρόπο σαν άνδρας», είπε σχετικά.

Από την πλευρά της η Ευρώπη αναζητεί ακόμη τον βηματισμό της. Η εκλογή Τραμπ βρέθηκε στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας με τον εμπνευστή της, πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν να τονίζει ότι ζητούμενο παραμένει εάν «εμείς είμαστε διατεθειμένοι να υπερασπιστούμε το συμφέρον της Ευρώπης» κα τον Ούγγρο πρωθυπουργό να σημειώνει πως «δεν μπορούμε να περιμένουμε τους Αμερικανούς να μας προστατεύουν».

Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει γνωστή η ημερομηνία στην οποία τα επιτελεία των Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν προκειμένου οι δύο πλευρές να συναντηθούν, καθώς ήδη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τον νικητή των προεδρικών εκλογών στον Λευκό Οίκο.

