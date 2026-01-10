«Επιστρέφει» ο Σάχης της Περσίας

Ενώ το κύμα διαδηλώσεων σε όλες τις επαρχίες του Ιράν συνεχίζεται αμείωτο, ο αυτοεξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλεβί, επιδιώκει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην «επόμενη μέρα» της χώρας. Με μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα–κάλεσμα, που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα το πρωί, καλεί τον ιρανικό λαό να συνεχίσει την εξέγερση με στόχο την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.



Ο Παχλεβί καλεί σε παλλαϊκή γενική απεργία διαρκείας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και της δημόσιας ζωής στο Ιράν, τονίζοντας την ανάγκη να διακοπεί η λειτουργία των διυλιστηρίων πετρελαίου, των μονάδων επεξεργασίας φυσικού αερίου, των συγκοινωνιών και όλου του δημόσιου τομέα. Επίσης, κάλεσε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους σήμερα και αύριο στις 6 το απόγευμα ώρα Τεχεράνης και να καταλάβουν δημόσιους χώρους, κρατώντας ιρανικές σημαίες και εθνικά σύμβολα.



Η πρωτοβουλία αυτή εκτιμάται ότι εντάσσεται στην προσπάθεια του Ρεζά Παχλεβί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να επηρεάσει τις εξελίξεις και να ηγηθεί της προσπάθειας ανατροπής του καθεστώτος, επισημαίνοντας στο διάγγελμά του ότι είναι έτοιμος να ανακτήσει την εξουσία.



Πολύνεκρος απολογισμός;



Το διάγγελμα του Ρεζά Παχλεβί προωθείται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, ως επίσης και από ιρανικές ομογενειακές οργανώσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ συγχρόνως πληθαίνουν οι αναφορές από ανθρωπιστικές οργανώσεις του εξωτερικού ότι νεκροί διαδηλωτές έχουν ξεπεράσει τους διακόσιους. Το αμερικανικό περιοδικό ΤΙΜΕ επικαλείται ανώνυμη μαρτυρία γιατρού της Τεχεράνης ότι μόνο σε έξι νοσοκομεία της ιρανικής πρωτεύουσας έχουν καταγραφεί 217 νεκροί διαδηλωτές από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας – ένας απολογισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις κυβερνητικές αρχές.



Από την άλλη, το Al Jazeera και η κρατική ιρανική τηλεόραση μεταδίδουν ότι πραγματοποιήθηκαν σήμερα φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις σε περιοχές της πρωτεύουσας και σε άλλες πόλεις των βόρειων επαρχιών της χώρας. Κυβερνητικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής πάνω από 200 άτομα με την κατηγορία της καταστροφής δημόσιας περιουσίας – ένα αδίκημα που δύναται να επισύρει θανατική ποινή, σύμφωνα με τα έκτακτα νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκαν και εφαρμόζονται αφότου ξέσπασαν οι αντικαθεστωτικές ταραχές.



Νέες προειδοποιήσεις Τραμπ



Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Παρασκευή την προειδοποίησή του προς την κυβέρνηση της Τεχεράνης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επέμβουν «εάν οι δυνάμεις καταστολής θα πυροβολούν κόσμο», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, νωρίτερα χθες δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρεζά Παχλεβί όσο θα διαρκούν οι διαδηλώσεις στο Ιράν. Από την άλλη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν».



Επί του πεδίου, η ροή των πληροφοριών όσον αφορά την πορεία των διαδηλώσεων και την δράση των δυνάμεων καταστολής παραμένει περιορισμένη. Η χώρα παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο αφού το Ίντερνετ έχει διακοπεί από προχθές με απόφαση της κυβέρνησης. Παρ’ όλα αυτά, ήδη από χθες το βράδυ άρχισαν ξανά να διακινούνται μέσω του δορυφορικού παρόχου ίντερνετ Starlink, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ.



