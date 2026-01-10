Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό Ζουτόβσκαγια στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του περιφερειάρχη Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, η οποία δημοσιεύτηκε στο κανάλι της τοπικής διοίκησης. Η ανάρτηση δεν διευκρίνιζε το μέγεθος των ζημιών, ανέφερε ωστόσο ότι ενδέχεται να χρειαστεί η εκκένωση κατοίκων που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones μεγάλου βεληνεκούς κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών έχουν στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της πλήρους κλίμακας εισβολής. Από την πλευρά της, η Ρωσία επιδιώκει να παραλύσει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, στερώντας από τους αμάχους πρόσβαση σε θέρμανση, φως και τρεχούμενο νερό, σε μια προσπάθεια που Ουκρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως «οπλοποίηση του χειμώνα».

Η επίθεση του Σαββάτου σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον μαζικό βομβαρδισμό της Ουκρανίας από τη Ρωσία με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Κίεβο. Για μόλις δεύτερη φορά στον σχεδόν τετραετή πόλεμο, η Μόσχα χρησιμοποίησε έναν νέο, ισχυρό υπερηχητικό πύραυλο, ο οποίος έπληξε τη δυτική Ουκρανία την Παρασκευή, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους συμμάχους της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις χειμερινές πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού που έγινε πριν από δύο νύχτες. Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για επισκευές και μετά από εντολές του κρατικού διαχειριστή του δικτύου, κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ψύχους επιδεινώνονται.

Οι υποδομές διανομής ύδατος και τα συστήματα θέρμανσης, όπως και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν, εξαιτίας της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η διαδικασία επισκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα συστήματα θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Ποσοστό 50% των συγκροτημάτων κατοικιών στο Κίεβο δεν είχαν θέρμανση χθες, μετά από την τελευταία επίθεση των Ρώσων, με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

