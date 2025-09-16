Με κάθε επισημότητα, η Βρετανία ετοιμάζεται να υποδεχθεί το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, το οποίο ωστόσο – σύμφωνα με το πρωτόκολλο – θα γίνει δεκτό στους ιδιωτικούς χώρους του Κάστρου του Ουίνδσορ και όχι στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, καθώς είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ ως Αμερικανός πρόεδρος στη χώρα (η πρώτη ήταν το 2019, επί βασιλείας της Ελισάβετ).

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από το παλάτι, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ φτάνουν απόψε στη Βρετανία, όπου θα τους υποδεχθεί ο Αμερικανός πρέσβης και ένας εκπρόσωπος του βασιλιά.

Η επίσημη τελετή υποδοχής τους θα λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη, στο κάστρο του Ουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλλα, καθώς και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Σύμφωνα με το BBC, o σχεδιασμός της επίσκεψης Τραμπ την Τετάρτη και την Πέμπτη έχει ξεκινήσεις εδώ και μήνες. Ωστόσο, παρά την προσεκτική προετοιμασία, η πιθανότητα τα πράγματα να πάνε στραβά - είτε σε διπλωματικό επίπεδο είτε επίπεδο ασφαλείας - είναι ακόμα πολύ σοβαρή.

Σε επίπεδο ασφαλείας, η πόλη και το Κάστρο του Ουίνδσορ έχουν μετατραπεί σε «ατσάλινο φρούριο» ενώ η αμερικανική παρουσία πρακτόρων στην περιοχή είναι τόσο μεγάλη που κάποιοι ντόπιοι έχουν μετονομάσει το Ουίνδσορ σε "Τράμπτον", από την ομώνυμη πόλη στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή της δεκαετίας του 1970.

Επιπλέον, αντί για την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο Τσέκερς, την εξοχική του κατοικία στο Μπάκιγχαμσαϊρ.

Επιπλέον, οι αρχές βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τόσο για τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Λονδίνο και στο Ουίνδσορ όσο και για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, την περασμένη εβδομάδα.

(Υπέρ) προσπάθεια να ικανοποιηθεί ο Τραμπ

Σε διπλωματικό επίπεδο, τίποτα δεν πρέπει να χαλάσει τη γιορτή: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να νιώσει ότι κάνει μια πλήρη κρατική επίσκεψη» και αυτό δεν είναι εύκολο έργο.

Για τους αξιωματούχους του Παλατιού, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι το παν.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα γίνει δεκτό με μια σειρά από τελετουργικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης αεροπορικής επίδειξης από τα Red Arrows και πομπής με άμαξα μέσα στο κτήμα του Ουίνδσορ.

Στην τελετή υποδοχής στο Ουίνδσορ θα συμμετέχουν 1.300 στρατιώτες και 120 άλογα - αριθμός πολύ μεγαλύτερος από την υποδοχή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν νωρίτερα φέτος. (ένα σημείο που αναμφίβολα θα τονιστεί στους Αμερικανούς κατ' ιδίαν.)

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Βασιλιάς θα παραθέσει το παραδοσιακό επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, κατά τη διάρκεια του οποίου τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρόεδρος Τραμπ θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Το Κρατικό Δείπνο θα παρατεθεί στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου και το «ποιος θα καθίσει που» είναι το βασικό πρόβλημα, για να μην δημιουργηθούν δυσαρέσκειες.

Για να λυθεί το δύσκολο παζλ, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις μεταξύ του Παλατιού και του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Η αξία αυτών των πραγμάτων δεν είναι μόνο οι ευκαιρίες για φωτογραφίες, αλλά και όλες οι συζητήσεις εκτός ατζέντας», δήλωσε πηγή της βρετανικής αυλής.

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη Βασίλισσα Καμίλα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, στο οποίο περιλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ.

Όπως γράφει το BBC, η «τελετουργική φασαρία» είναι το κύριο ζητούμενο του Λευκού Οίκου σε αυτή την επίσκεψη - μια ευκαιρία για τον Πρόεδρο να φωτογραφηθεί με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα και τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, μαζί με στρατιωτικές παρελάσεις, μπάντες και τα Red Arrows.

«Η έμφαση δίνεται σε μεγάλο βαθμό στην οπτική, την ιστορική στιγμή, τη μεγαλοπρέπεια. Για τον Τραμπ, όλα έχουν να κάνουν με την τηλεόραση και αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό σόου» είπε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση των διοργανωτικών θεμάτων.

Ο Λόρδος ΜακΝτόναλντ, πρώην κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών, δήλωσε ότι η στρατηγική επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου να προσφέρει στον ισχυρότερο άνδρα στον κόσμο «την πληρέστερη τιμή που επιτρέπει το βρετανικό πρωτόκολλο» θα παρακολουθείται στενά από τον υπόλοιπο κόσμο, βελτιώνοντας την ευρύτερη διεθνή θέση του Ηνωμένου Βασιλείου».

Τέλος, πολλοί αξιωματούχοι είναι βέβαιοι ότι η επίσκεψη θα κυλήσει ομαλά, «απλώς επειδή όλες οι πλευρές θέλουν να πετύχει».



Πηγή: skai.gr

