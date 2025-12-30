ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για «Σομαλιλάνδη»: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος

Kατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το θέμα «Απειλές κατά της διεθνούς Eιρήνης και Aσφάλειας» έλαβε χώρα στην έδρα του ΟΗΕ, με επίκεντρο την αναγνώριση από το Ισραήλ της βόρειας περιοχής της Σομαλίας, της αυτοαποκαλούμενης «Σομαλιλάνδης», ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από την ομάδα A3+, δηλαδή τα τρία αφρικανικά μέλη του Συμβουλίου (επί του παρόντος Αλγερία, Σιέρα Λεόνε και Σομαλία) και υποστηρίχθηκε από την Κίνα, το Πακιστάν και τη Ρωσία. Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα ζητήματα ασφαλείας που απορρέουν από αυτήν την εξέλιξη.

Ο κ. Κιάρι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΣΑ του ΟΗΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και κάλεσε τη τελευταία και τη «Σομαλιλάνδη» σε ειρηνικό, εποικοδομητικό διάλογο, ιδίως βάσει του Ανακοινωθέντος του Τζιμπουτί του 2023, ζητώντας αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τάμι Μπρους ανέφερε ότι «συνεδριάσεις όπως η σημερινή αποσπούν την προσοχή από τη σοβαρή εργασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση ζητημάτων διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο Κέρας της Αφρικής».

«Το Ισραήλ έχει το ίδιο δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος» τόνισε.

Η κ. Μπρoυς επισήμανε ότι νωρίτερα φέτος, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Συμβουλίου, έλαβαν μονομερή απόφαση να αναγνωρίσουν «ένα ανύπαρκτο παλαιστινιακό κράτος και δεν ζητήθηκε καμία κατεπείγουσα συνεδρίαση για να εκφράσει το Συμβούλιο την αγανάκτησή του».

«Τα επίμονα δύο μέτρα και δύο σταθμά του Συμβουλίου και η εσφαλμένη του προσήλωση αποσπούν από την αποστολή του να διατηρεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη «Σομαλιλάνδη», η κ. Μπρους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία ανακοίνωση να κάνουν σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική».

Το Ην. Βασίλειο δήλωσε ότι επαναβεβαιώνει την υποστήριξη του στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας.

«Το Ην. Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης» τόνισε ο Βρετανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος Τζέιμς Καριούκι.

Πηγή: skai.gr

