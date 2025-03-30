Επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουγγαρία παρά το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ εις βάρος του

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να επισκεφθεί την Ουγγαρία στις 2 Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του, παρά το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και άλλους ανώτερους Ούγγρους αξιωματούχους προτού επιστρέψει στο Ισραήλ στις 6 Απριλίου. Ο Ορμπάν απηύθυνε πρόσκληση στον Νετανιάχου παρά το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ που εκδόθηκε πέρυσι. Ο ίδιος έχει καταδικάσει δριμύτατα την απόφαση του δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς την «επαίσχυντη».

Το ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και για τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για εγκλήματα πολέμου σε σχέση με την στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα, που ξεκίνησε όταν το ένοπλο παλαιστινιακό κίνημα επιτέθηκε στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

