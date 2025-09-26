Μια ομάδα χωρών που παρέχει οικονομική βοήθεια στην Παλαιστινιακή Αρχή, συμφώνησε σε ένα έκτακτο πακέτο αυξάνοντας την οικονομική υποστήριξη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας.

Η Σαουδική Αραβία, η Ισπανία, η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Γαλλία συγκαταλέγονται στις χώρες εκείνες οι οποίες στηρίζουν την πρωτοβουλία, που ονομάζεται Επείγων Συνασπισμός για την Οικονομική Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Δεν είναι ακόμη σαφές το ύψος του ποσού που θα συγκεντρώσει ο συνασπισμός αυτός.

Η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 3,4 εκατομμύρια ευρώ.

«Ο συνασπισμός αυτός συστάθηκε ως απάντηση στην επείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Παλαιστινιακή Αρχή», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, ο άμεσος στόχος είναι να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της Παλαιστινιακής Αρχής και να διατηρηθεί η ικανότητά της να κυβερνά, να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και να διατηρεί την ασφάλεια.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία κάλεσαν επίσης το Ισραήλ να αποδεσμεύσει πόρους που, όπως υποστηρίζουν, ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Εδώ και δεκαετίες η Νορβηγία προεδρεύει της διεθνούς ομάδας δωρητών προς τους Παλαιστίνιους, που είναι γνωστή ως Επιτροπή Ειδικού Σχεδιασμού (AHLC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

