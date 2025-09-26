Την Τρίτη το πρωί, ένα «άγαλμα φιλίας» Τραμπ - Έπσταϊν εμφανίστηκε στο National Mall στην Ουάσινγκτον, μπροστά από τον Λευκό Οίκο και αμέσως οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας το γέλιο.

Αυτός που δεν γέλασε σίγουρα ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος παρόλα αυτά δεν έκανε καμία δήλωση για το περιστατικό. Όμως, την επόμενη ημέρα, το γλυπτό είχε «ξηλωθεί» χωρίς καμία εξήγηση, όπως καταγγέλλουν οι διοργανωτές.

Statue of Trump, Epstein holding hands taken down by National Park Service https://t.co/YeNbuSudyr — USA TODAY (@USATODAY) September 25, 2025

Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο από υπαλλήλους του Εθνικού Πάρκου να γκρεμίζουν νύχτα το άγαλμα.

Trump Admin Tears Down Trump-Epstein Statue In The Dead Of Night



The anonymous group that erected the statue said it was removed due to "internal pressure" from the Trump administration. pic.twitter.com/kuO62s3E9Q — Devin Nunes' Cattle Dog 🇺🇦 🇪🇺🇺🇸🇨🇦 (@Kaos_Vs_Control) September 24, 2025

«Είχαμε άδεια μέχρι την Κυριακή»

Η «Μυστική Χειραψία», μια μικρή ανώνυμη ομάδα που βρίσκεται πίσω από το άγαλμα, δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι το δημιούργημά τους καταστράφηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ενώ είχαν πάρει άδεια μέχρι μεθαύριο Κυριακή.

Η οργάνωση υπέβαλε αίτηση για νέα άδεια την Τετάρτη, η οποία εγκρίθηκε και επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το απόγευμα της Πέμπτης.

«Εμφανίστηκαν στη μέση της νύχτας χωρίς προειδοποίηση και έριξαν το άγαλμα, το έσπασαν και το πήραν μακριά» κατήγγειλαν οι διοργανωτές.

New permit for removed Trump and Epstein statue revoked again, organizers claim https://t.co/xCcwOaVeGC pic.twitter.com/wGkpWmCNYv — The Independent (@Independent) September 26, 2025

«Πήραμε ξανά το άγαλμα, το επισκευάσαμε και βρισκόμασταν καθ' οδόν προς την τοποθεσία, όταν η άδεια ανακλήθηκε πρόωρα χωρίς εξήγηση από τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS)», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας.

Η Αστυνομία του Εθνικού Πάρκου δήλωσε στο WUSA9 ότι «το άγαλμα δεν συμμορφωνόταν με την άδειά του», αλλά δεν εξήγησε τη φύση της παραβίασης.

Πηγή: skai.gr

