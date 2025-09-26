Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το ενδεχόμενο ο Νάιτζελ Φάρατζ να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλέον πιθανότερο από ποτέ, όπως δείχνει νέα μεγάλη δημοσκόπηση, η οποία αποκαλύπτει παράλληλα την κλίμακα της συντριβής του Συντηρητικού Κόμματος.

Όπως αναφέρει το Sky News, η δημοσκοπική πρόβλεψη της YouGov, βασισμένη σε δείγμα 13.000 ατόμων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, υποδεικνύει ότι αν οι εκλογές γίνονταν αύριο, δεν θα προέκυπτε αυτοδύναμη κυβέρνηση, με το κόμμα Reform UK να κερδίζει 311 από τις 650 έδρες, δηλαδή 15 έδρες λιγότερες από το επίσημο όριο της αυτοδυναμίας των 326 εδρών.

Στην πράξη, ωστόσο, εάν ληφθούν υπόψη ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων (ο οποίος κατά παράδοση δεν ψηφίζει) και οι βουλευτές του Sinn Fein που δεν καταλαμβάνουν τις έδρες τους, θα ήταν σχεδόν αδύνατο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Φάρατζ να εξασφαλίσει την υποστήριξη του μεγαλύτερου αριθμού βουλευτών και, συνεπώς, να γίνει πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το Sky News, το Reform UK έχει βελτιώσει τη θέση του από την τελευταία αντίστοιχη δημοσκόπηση της YouGov τον Ιούνιο, όταν του έλειπαν 55 έδρες για την πλειοψηφία. Η τωρινή πρόβλεψη δείχνει κέρδος 306 εδρών για το Reform, από τις πέντε που κατέχει σήμερα, κάτι που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αύξηση εδρών σε εκλογές στην ιστορία της Βρετανίας.

Η πρόβλεψη για την κατανομή των εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων στη Μεγάλη Βρετανία δίνει στο Reform UK 311 έδρες, στους Εργατικούς 144 έδρες, στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες 78 έδρες, στους Συντηρητικούς 45 έδρες, στο SNP (Σκωτία) 37 έδρες και στους Πράσινους 7 έδρες, με το Plaid Cymru (Ουαλία) να κερδίζει 6 έδρες και τρεις έδρες να πηγαίνουν σε αριστερούς ανεξάρτητους υποψηφίους.

Μόλις ένα χρόνο μετά τη σαρωτική νίκη του Κιρ Στάρμερ, αυτό το αποτέλεσμα θα οδηγούσε τους Εργατικούς στην απώλεια περίπου των δύο τρίτων των εδρών τους, πέφτοντας από τις 411 που κέρδισαν στις περσινές γενικές εκλογές. Οι Συντηρητικοί θα είχαν ακόμα χειρότερη τύχη, φτάνοντας πιθανώς στο χείλος της πολιτικής εξαφάνισης. Θα έχαναν τα δύο τρίτα των 121 εδρών που κέρδισαν πέρυσι –ένα αποτέλεσμα που ήταν ήδη το χειρότερο στη σύγχρονη ιστορία τους των 190 ετών– μειώνοντας τη δύναμή τους σε 45 έδρες.

Αυτό θα έφερνε τους Τόρις στην τέταρτη θέση πίσω από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, και θα ήταν η πρώτη φορά που δεν θα συγκαταλέγονταν στα δύο μεγαλύτερα κόμματα.

Πηγή: skai.gr

