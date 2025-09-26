Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Κάθε εργαζόμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεούται να διαθέτει μια νέα ψηφιακή ταυτότητα που θα εκδίδεται από την κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση του ελέγχου στην αγορά εργασίας, όπως θα ανακοινώσει σήμερα Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η ιδέα πίσω από τη λεγόμενη «Brit Card» είναι ότι θα επαληθεύει το δικαίωμα ενός πολίτη να ζει και να εργάζεται στη χώρα. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, όποιος ξεκινά μια νέα δουλειά θα πρέπει να επιδεικνύει την ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα ελέγχεται αυτόματα σε μια κεντρική βάση δεδομένων με όσους έχουν δικαίωμα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ψηφιακή ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους, αλλά όχι για άλλους ενήλικες, όπως οι συνταξιούχοι.

Γράφοντας για την Telegraph, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει μια «νέα, δωρεάν ψηφιακή ταυτότητα που θα είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα στην εργασία μέχρι το τέλος αυτού του κοινοβουλίου».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η έλλειψη δελτίων ταυτότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας έλξης για τους μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη, καθώς αισθάνονται ότι μπορούν να βρουν εργασία στη «μαύρη» οικονομία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε ομιλία του στο Λονδίνο την Παρασκευή, όπου θα υποστηρίξει ότι η εξάρτηση από τη μετανάστευση για την κάλυψη των κενών στο εργατικό δυναμικό «δεν αποτελεί συμπονετική αριστερή πολιτική».

Η ιδέα αυτή έχει από καιρό προκαλέσει αντιδράσεις από ομάδες για την πολιτική ελευθερία και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κιρ Στάρμερ λέγεται ότι συμμερίστηκε τις ανησυχίες αυτές, αλλά κατέληξε στην ιδέα εν μέσω ρεκόρ υψηλών επιπέδων διέλευσης μικρών σκαφών.

Μια έκθεση του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη ανέφερε ότι η ψηφιακή ταυτότητα μπορεί «να βοηθήσει στο κλείσιμο των κενών που εκμεταλλεύονται σήμερα οι συμμορίες εμπορίας ανθρώπων και οι αδίστακτοι εργοδότες, μειώνοντας τους παράγοντες έλξης που οδηγούν την παράνομη μετανάστευση στη Βρετανία και αποκαθιστώντας τον έλεγχο των συνόρων».

Η πρόταση, ωστόσο, έχει προκαλέσει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ έχει ήδη χαρακτηρίσει το σχέδιο ως επίθεση «στις ελευθερίες των νομοταγών Βρετανών» ενώ η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, έκανε λόγο για «ένα απελπισμένο τέχνασμα» που «δεν θα κάνει τίποτα για να σταματήσει τις βάρκες».

Η κοινή γνώμη φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτική, αν και μια αίτηση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης κατά των ταυτοτήτων είχε συγκεντρώσει πάνω από 300.000 υπογραφές μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι ταυτότητες ήταν υποχρεωτικές στη Βρετανία, αλλά καταργήθηκαν από την κυβέρνηση του Τσόρτσιλ το 1952, η οποία είχε υποσχεθεί να «απελευθερώσει τον λαό» μετά την άνοδο ενός κινήματος που ήταν αντίθετο σε αυτές.

Πηγή: skai.gr

