Ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk) ζητά από δικαστή να απαγορεύσει τις κάμερες στην αίθουσα του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι οι ζωντανές μεταδόσεις της διαδικασίας παραβιάζουν το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον (Tyler Robinson) αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή, καθώς οι δικηγόροι του επιμένουν ότι η μεροληπτική κάλυψη των μέσων ενημέρωσης επηρεάζει πιθανούς ενόρκους στην υπόθεση ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Μεταξύ των παραδειγμάτων που επικαλείται η υπεράσπιση είναι ένα δημοσίευμα της New York Post, το οποίο - όπως υποστηρίζουν - άφηνε να εννοηθεί ότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε τη δολοφονία κατά τη διάρκεια συνομιλίας στο δικαστήριο στις 11 Δεκεμβρίου. Αν και η συνομιλία με τους δικηγόρους του δεν ήταν ακουστή, το άρθρο επικαλέστηκε «ανάλυση χειλιών» για να υποστηρίξει ότι είπε: «Σκέφτομαι τον πυροβολισμό καθημερινά».

«Ο κυρίαρχος σκοπός της ζωντανής κάλυψης δεν ήταν η ενημέρωση του κοινού για τη διαδικασία, αλλά το κέρδος μέσω διαφήμισης, ο εντυπωσιασμός, πολιτικές σκοπιμότητες και, κυρίως, η δαιμονοποίηση του κ. Ρόμπινσον», ανέφεραν οι δικηγόροι του στο αίτημά τους για απαγόρευση των καμερών.

Οι εισαγγελείς σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης του Robinson για τον πυροβολισμό της 10ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Kirk απευθυνόταν σε πλήθος χιλιάδων ατόμων στο πανεπιστήμιο Utah Valley στο Orem.

Ο Robinson, που έκλεισε τα 23 την Πέμπτη, δεν έχει ακόμη δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.

Η έντονη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση έχει λειτουργήσει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σε τίτλο της 30ής Μαρτίου, η βρετανική Daily Mail ανέφερε ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Kirk «ΔΕΝ ταίριαζε» με το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε ο Ρόμπινσον. Το δημοσίευμα βασίστηκε σε προκαταρκτικά και μη οριστικά ευρήματα βαλλιστικών εξετάσεων και προκάλεσε εικασίες περί πιθανής αθώωσής του. Το FBI πραγματοποιεί επιπλέον ελέγχους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Μέσα ενημέρωσης, εισαγγελείς και η χήρα του Κιρκ, Έρικα ζητούν να επιτραπούν οι κάμερες, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των θεωριών συνωμοσίας που ανησυχούν την υπεράσπιση.

Ωστόσο, η ζωντανή μετάδοση έχει ήδη δοκιμάσει την υπομονή του δικαστή Tόνι Γκραφ.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Δεκέμβριο, ο Γκραφ διέκοψε προσωρινά τη μετάδοση και διέταξε τη μετακίνηση της κάμερας, αφού εμφανίστηκαν τα δεσμά του κατηγορουμένου, κατά παράβαση των κανόνων της αίθουσας.

Σε ακρόαση τον Ιανουάριο, οι δικηγόροι του Ρόμπινσον διαμαρτυρήθηκαν ότι κοντινά πλάνα του πελάτη τους από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό θα μπορούσαν να οδηγήσουν ξανά σε εικασίες μέσω ανάγνωσης χειλιών. Ο δικαστής απαγόρευσε τότε τη βιντεοσκόπηση του κατηγορουμένου για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος Mike Judd, που εκπροσωπεί συμμαχία μέσων ενημέρωσης, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής ο δικαστής επικεντρώνεται στην τήρηση των κανόνων εντός της αίθουσας και όχι στο περιεχόμενο των δημοσιευμάτων.

«Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει τι μεταδίδεται, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δημοσιεύσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μελλοντικά τη διαδικασία», είπε.

Οι πολιτικές σχετικά με κάμερες και ζωντανές μεταδόσεις διαφέρουν ανά πολιτεία, ενώ σε πολλές, όπως η Γιούτα, οι δικαστές έχουν διακριτική ευχέρεια. Στα ομοσπονδιακά δικαστήρια, οι κάμερες γενικά απαγορεύονται.

Η υπεράσπιση ζητά επίσης αναβολή της προκαταρκτικής ακρόασης του Μαΐου, όπου οι εισαγγελείς πρέπει να αποδείξουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση σε δίκη.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι DNA που ταιριάζει με του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου, στον κάλυκα, σε φυσίγγια και σε πετσέτα που χρησιμοποιήθηκε για την περιτύλιξη του όπλου. Η υπεράσπιση σημειώνει ότι σε ορισμένα αντικείμενα εντοπίστηκε DNA και άλλων ατόμων, κάτι που απαιτεί πιο σύνθετη ανάλυση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Robinson φέρεται να έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του λέγοντας ότι στόχευσε τον Kirk επειδή «είχε κουραστεί από το μίσος του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.