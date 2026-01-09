Συνομιλίες Ρούμπιο-Ρούτε εν μέσω ανησυχιών για τη Γροιλανδία

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε τη σημασία της ασφάλειας στην Αρκτική για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την ανησυχία τους μετά τη δήλωση του Λευκού Οίκου, την Τρίτη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.



Πηγή: skai.gr

