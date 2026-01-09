Λογαριασμός
Η Βόρεια Κορέα κατηγορεί τη Νότια για παραβίαση εναέριου χώρου

Η Πιονγκγιάνγκ ισχυρίζεται πως drones από την Νότια Κορέα παραβίασαν τον εανέριο χώρο της και πως αυτή είναι μία εξαιρετικά εχθρική πράξη 

Drones

Κι ενώ στην Αμερική, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και σε πολλές αφρικανικές χώρες τα πράγματα είναι σε εμπόλεμη ή ενοπλη κατάσταση, η ένταση και στην κορεατική χερσόνησο δείχνει ξαφνικά να αυξάνεται. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πρακτορείου της Βόρειας Κορέας, η κυβέρνησης της χώρας κατηγορεί τη Νότια Κορέα ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της με ακόμη ένα drone, χαρακτηρίζοντάς την ως τον πιο εχθρική χώρα προς την Πιονγκγιάνγκ και υπεύθυνη για την κλιμάκωση της έντασης.

