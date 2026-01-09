Κι ενώ στην Αμερική, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και σε πολλές αφρικανικές χώρες τα πράγματα είναι σε εμπόλεμη ή ενοπλη κατάσταση, η ένταση και στην κορεατική χερσόνησο δείχνει ξαφνικά να αυξάνεται. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πρακτορείου της Βόρειας Κορέας, η κυβέρνησης της χώρας κατηγορεί τη Νότια Κορέα ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της με ακόμη ένα drone, χαρακτηρίζοντάς την ως τον πιο εχθρική χώρα προς την Πιονγκγιάνγκ και υπεύθυνη για την κλιμάκωση της έντασης.

