Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Υπηρεσία έλαβε ενημέρωση νωρίς το πρωί για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

O ΔΟΑΕ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Ιρανική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας για να εκτιμήσει τις ζημιές και τους πιθανούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τον κ. Γκρόσι:

Η μονάδα εμπλουτισμού καυσίμου στη Νατάνζ επλήγη σοβαρά. Το υπέργειο τμήμα του πιλοτικού εργοστασίου, όπου παραγόταν ουράνιο εμπλουτισμένο έως 60% U-235, καταστράφηκε, όπως και η ηλεκτροδοτική υποδομή (σταθμός, γεννήτριες, εφεδρικά συστήματα).

Δεν υπάρχει ένδειξη για φυσική καταστροφή στο υπόγειο τμήμα των εγκαταστάσεων, ωστόσο η διακοπή ρεύματος μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιά στους φυγοκεντρητές.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός του χώρου παραμένουν φυσιολογικά, χωρίς εξωτερικό αντίκτυπο στον πληθυσμό ή στο περιβάλλον.

Εντός των εγκαταστάσεων, έχει σημειωθεί ραδιολογική και χημική επιμόλυνση, κυρίως από σωματίδια άλφα, τα οποία είναι διαχειρίσιμα με κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Επιπλέον, το Ιράν ανέφερε επιθέσεις σε δύο ακόμα περιοχές:

-Φορντό (μονάδα εμπλουτισμού)

-Ισφαχάν (εργοστάσια κατασκευής και μετατροπής καυσίμου, εμπλουτισμένης σκόνης UO₂)

Ο ΔΟΑΕ δε διαθέτει ακόμη πλήρη εικόνα, αλλά επιβεβαιώνει ότι υπήρξε στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε αυτές τις εγκαταστάσεις, οι οποίες αρχικά δεν αποτελούσαν στόχο, ωστόσο φαίνεται να έχουν εμπλακεί.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ επανέλαβε με έμφαση ότι:

«Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο επιθέσεων, ανεξαρτήτως συγκυριών.»

Επικαλέστηκε σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Διάσκεψης του ΔΟΑΕ (όπως τα GC/44/RES/44 και GC/46/RES/533), τα οποία αναφέρουν ότι τέτοιες επιθέσεις παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές δίκαιο και το καταστατικό του ΔΟΑΕ.

Ο ΔΟΑΕ:

Έχει θέσει σε λειτουργία ειδική ομάδα παρακολούθησης με ανώτερα στελέχη σε 24ωρη ετοιμότητα,

Έχει ενισχύσει την επικοινωνία με ιρανικές αρχές και επιτόπιους επιθεωρητές,

Έχει διασφαλίσει ότι λαμβάνονται μέτρα προστασίας του προσωπικού,

Έχει δηλώσει έτοιμος να αποστείλει τεχνικούς εμπειρογνώμονες για ζητήματα ασφάλειας και πυρηνικής επιτήρησης.

Ο κ. Γκρόσι τόνισε ότι η μόνη βιώσιμη διέξοδος είναι ο διάλογος και η διπλωματία:

«Ο ΔΟΑΕ παραμένει ουσιαστικό και μοναδικό τεχνικό φόρουμ για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της αποκλιμάκωσης μέσω τεκμηριωμένης συνεργασίας.»

Δήλωσε επίσης έτοιμος να ταξιδέψει άμεσα στο Ιράν και να συνδράμει προσωπικά στην εγγύηση της ασφάλειας, της μη διάδοσης και της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.

"Δεσμεύομαι προσωπικά —και εκ μέρους της Υπηρεσίας— να στηρίξω κάθε τεχνική και διπλωματική πρωτοβουλία που προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ειρηνική επίλυση των πυρηνικών ζητημάτων του Ιράν", σημείωσε

