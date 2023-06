Επικοινωνία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με Ερντογάν - Τι συζήτησαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο συνεχάρη για την επανεκλογή του.

Συζήτησαν «τις διεθνείς προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο τουίτερ.

«Επιπλέον, συμφωνήσαμε να εργαστούμε από κοινού για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας», καταλήγει η πρόεδρος της Επιτροπής.

I called President @RTErdogan to congratulate him on his re-election.



We discussed international challenges, including Russia’s war of aggression against Ukraine.



Moreover, we agreed to work together to strengthen cooperation between the EU and Türkiye.