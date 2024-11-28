Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που μετέφερε ναρκωτικά με drones από το Μαρόκο

H ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα την εξάρθρωση ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, που μετέφερε κάνναβη στην Ισπανία από το Μαρόκο, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν κατασκευαστεί στην Ουκρανία, με μια δυνατότητα ηλεκτρικής αυτονομίας 50 χιλιομέτρων.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στο Αλχεθίρας, στο νοτιότερο τμήμα της Ισπανίας και «επιδιδόταν, προφανώς, στην εισαγωγή χασίς (…) από το Μαρόκο με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε η ισπανική αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Τα drones, τα οποία μπορούσαν να μεταφέρουν έως και 10 κιλά ναρκωτικών ανά ταξίδι, «είχαν κατασκευαστεί στην Ουκρανία και κατόπιν μεταφερθεί οδικώς έως το νότιο τμήμα της χώρας», συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου, όπου προστίθεται ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 10 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 7 τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

Οι αστυνομικές αρχές της Ουκρανίας και της Πολωνίας συνεργάστηκαν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεγάλων διαστάσεων και αυτοσχέδιας κατασκευής, επέτρεπαν στους κατηγορουμένους να «διασχίσουν την απόσταση μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας πετώντας πάνω από τη θαλάσσια περιοχή στο Στενό (του Γιβραλτάρ) και να γυρίσουν πίσω, αφότου είχαν ρίξει τα ναρκωτικά στη χώρα χωρίς να χρειάζεται να προσγειωθούν».

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, κατασχέθηκαν τρία τέτοια αεροσκάφη, ένα εκ των οποίων ενώ βρισκόταν υπό κατασκευή, όπως και συσκευές για τον έλεγχό τους από απόσταση, εργαλεία για την επιδιόρθωσή τους και «σημαντικά χρηματικά ποσά σε ρευστό και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών», που θα εισέρχονταν στην Ισπανία μέσω ντρόουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

