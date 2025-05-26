Επικοινωνία Σέφκοβιτς-Λάτνικ για τους δασμούς: «Παραμένουμε σε συνεχή επαφή»

«Καλή» χαρακτηρίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς τη συνομιλία που είχε με τον Χάουαρντ Λάτνικ, υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, νωρίτερα το απόγευμα για το ζήτημα των δασμών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Σέφκοβιτς δηλώνει ότι «η συνομιλία ήταν καλή. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρως αφοσιωμένη σε εποικοδομητικές και στοχευμένες προσπάθειες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Παραμένουμε σε συνεχή επαφή».

Το σημερινό τηλεφώνημα, όπως έκανε γνωστό εκπρόσωπος της Κομισιόν κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αποφασίστηκε μετά την καλή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: skai.gr

