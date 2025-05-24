Λογαριασμός
Μάρος Σέφκοβιτς: «Το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό, όχι από απειλές»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πλήρως αφοσιωμένη στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας που θα λειτουργούσε και για τις δύο πλευρές

Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό και όχι από απειλές, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για δασμούς 50% σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πλήρως αφοσιωμένη και δεσμευμένη στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας που θα λειτουργούσε και για τις δύο πλευρές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει έτοιμη να εργαστεί με καλή πίστη. Το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ είναι απαράμιλλο και πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό, όχι από απειλές. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας», αναφέρει η ανάρτησή του.

