Μάρος Σέφκοβιτς: «Το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό, όχι από απειλές»

Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό και όχι από απειλές, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για δασμούς 50% σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πλήρως αφοσιωμένη και δεσμευμένη στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας που θα λειτουργούσε και για τις δύο πλευρές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει έτοιμη να εργαστεί με καλή πίστη. Το εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ είναι απαράμιλλο και πρέπει να καθοδηγείται από αμοιβαίο σεβασμό, όχι από απειλές. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας», αναφέρει η ανάρτησή του.

Spoke w @jamiesongreer & @howardlutnick. The EU's fully engaged, committed to securing a deal that works for both. @EU_Commission remains ready to work in good faith. EU-US trade is unmatched & must be guided by mutual respect, not threats. We stand ready to defend our interests. pic.twitter.com/RfIo5K4aus — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) May 23, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.