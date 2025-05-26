Πόλεμος στην Ουκρανία: Καθ’ οδόν η τελευταία παρτίδα μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Ολλανδία

Η τελευταία παρτίδα ολλανδικών F-16 βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Χάγη.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως τα μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν προσωρινά στο Βέλγιο, όπου θα προετοιμαστούν για την παράδοσή τους στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Κατόπιν τούτου, θα ανέλθουν σε 24 τα μαχητικά F-16 που έχει παραδώσει η Ολλανδία στην Ουκρανία.

Για σημαντικό ορόσημο έκανε λόγο ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς. «Λόγω των καθημερινών ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, τα F-16 είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία», είπε και υπογράμμισε πως η άμυνα της χώρας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις είναι επίσης προς το συμφέρον των δυτικοευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου.

Ο Ολλανδός υπουργός έκανε λόγο για σημαντικές επιτυχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χάρη στα F-16, συμπεριλαμβανομένων καταρρίψεων ρωσικών πυραύλων και drones.

Η πρώτη παρτίδα μαχητικών αεροσκαφών από την Ολλανδία είχε παραδοθεί πέρυσι στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας, το Κίεβο θα εξακολουθήσει να λαμβάνει υποστήριξη για τα F-16 με τη μορφή εκπαίδευσης, ανταλλακτικών, πυρομαχικών και καυσίμων.

Η Ολλανδία ηγείται του διεθνούς συνασπισμού για την ενίσχυση της Ουκρανίας με μαχητικά αεροσκάφη F-16, μαζί με τη Δανία και τις ΗΠΑ.

