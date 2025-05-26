Ουκρανός ΥΠΕΞ: Πρέπει να αυξηθούν οι πιέσεις στη Ρωσία

Την ανάγκη να αυξηθούν οι πιέσεις προς τη Ρωσία για την εξεύρεση λύσης στο Ουκρανικό υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Libération ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών οι πιέσεις αυτές δεν θα είναι αποτελεσματικές.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η τακτική της Ρωσίας είναι να χρονοτριβεί και να χειραγωγεί την κατάσταση θέτοντας όρους που δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί, όπως για παράδειγμα ο τερματισμός της διεθνούς στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, τον οποίο θέτει ως προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός.

«Πάντα πίστευα στη ρήση πως 'η διπλωματία αγαπά τη σιωπή', αλλά θα έλεγα ότι η ρητορική και το ύφος των Ρώσων δεν έχει αλλάξει. Παραδίδουν μαθήματα ψευδοϊστορίας γιατί δεν έχουν άλλα επιχειρήματα», σημειώνει ο Σιμπίχα.

Κληθείς τέλος να σχολιάσει τη θέση του Κρεμλίνου ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είναι ένας «παράνομος πρόεδρος», ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας αναφέρει τα εξής: «Η Ρωσία χρησιμοποιεί πάντα ψευδοεπιχειρήματα όταν δεν μπορεί να προτείνει τίποτα το συγκεκριμένο. Αυτά είναι ανοησίες και πλήρης παραλογισμός. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με κάθε σχήμα για τους τρόπους τερματισμού αυτού του πολέμου. Θέλουμε πραγματικά να τον σταματήσουμε φέτος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία, τόσο με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας όσο και με τις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.