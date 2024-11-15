Η Χαμάς είναι «έτοιμη» για κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πίεση» στο Ισραήλ για να τερματίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμο μέλος της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Η Χαμάς είναι έτοιμη να καταλήξει σε κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας στην περίπτωση που παρουσιαστεί μια πρόταση για κατάπαυση πυρός και υπό τον όρο ότι (το Ισραήλ) θα τη σεβαστεί», δήλωσε ο Μπάσεμ Νάιμ, μέλος του πολιτικού της γραφείου, καλώντας την «αμερικανική διοίκηση και τον Τραμπ να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να σταματήσει η επίθεση» στη Γάζα.

«Η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι είναι υπέρ κάθε πρότασης που θα της υποβληθεί, η οποία θα οδηγήσει σε οριστική κατάπαυση πυρός και σε στρατιωτική αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας, επιτρέποντας την επιστροφή των εκτοπισμένων, μια σοβαρή συμφωνία για την ανταλλαγή κρατουμένων, την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε ο Νάιμ.

Πηγή: skai.gr

