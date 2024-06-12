«Επικίνδυνη στρατηγική» η προσπάθεια Τραμπ να πλήξει τον Μπάιντεν μέσω του γιου του

Μετά την ετυμηγορία περί ενοχής του Χάντερ Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιχειρήσει να πλήξει τον αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι πολύ προσκολλημένος στην οικογένειά του, μέσω του γιού του. Όμως η στρατηγική αυτή δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Το στρατόπεδο του ρεπουμπλικάνου αντέδρασε γρήγορα χθες, Τρίτη, αφού οι ένορκοι του δικαστηρίου του Ουίλμινγκτον, στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, έκριναν τον μικρότερο γιο του δημοκρατικού αντιπάλου του ένοχο για παράνομη κατοχή όπλου το 2018, ενώ ήταν εθισμένος στο κρακ.

Χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, η ομάδα του 77χρονου δισεκατομμυριούχου εκτιμά ότι η υπόθεση δεν είναι «τίποτα άλλο παρά ένα μέσο για να αποσπασθεί η προσοχή από τα αληθινά εγκλήματα της οικογένειας Μπάιντεν».

Οι ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν από καιρό να πλήξουν τον 81χρονο δημοκρατικό υποψήφιο με τα προβλήματα του γιού του, ιδιαίτερα με τις ύποπτες επιχειρήσεις του στην Κίνα και την Ουκρανία.

Μολονότι η χθεσινή ετυμηγορία «δεν αφορά παρά το γιό του», ο Ντόναλντ Τραμπ «θα προσπαθήσει να την κάνει μια ιστορία που να εμπλέκει τον πρόεδρο», προβλέπει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζούλιαν Ζέλιζερ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Εντούτοις θα είναι πλέον πιο δύσκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταδικάσθηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, να κατηγορεί τον αντίπαλό του ότι εργαλειοποιεί ολόκληρο το αμερικανικό δικαστικό σύστημα για πολιτικούς σκοπούς, εφόσον αυτό το ίδιο δικαστικό σύστημα καταδίκασε τον Χάντερ Μπάιντεν.

Το ντιμπέιτ του 2020

Με την ετυμηγορία αυτή, ο Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε «να προσελκύσει τη συμπάθεια πολυάριθμων αμερικανικών οικογενειών που έχουν παιδιά που τους δημιουργούν προβλήματα», εκτιμά η πολιτειολόγος Γουέντι Σίλερ.

Ερωτηθείς την περασμένη Τετάρτη για την υπόθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε και ο ίδιος αναφερθεί δια μακρών στην περίπτωση του αδελφού του, του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών από τις συνέπειες του αλκοολισμού.

«Ήταν ο πιο ωραίος άνθρωπος που έχετε δει ποτέ. Όλα ήταν τέλεια. Όμως είχε έναν εθισμό», είχε πει στο Fox News.

Το περιβάλλον του ρεπουμπλικάνου θυμάται επίσης ότι το 2020, στη διάρκεια του ντιμπέιτ που τον έφερε αντιμέτωπο με τον Τζο Μπάιντεν, η επίθεση στον μικρότερο γιο του δεν λειτούργησε.

Ο δημοκρατικός είχε σημειώσει πόντους όταν, γυρίζοντας προς την κάμερα, είχε δηλώσει «υπερήφανος» για ένα γιο που στάθηκε ικανός να «ξεπεράσει» τον εθισμό του.

Απαιτητικός ρυθμός

Ο αντίκτυπος στην εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε, αν υπάρξει, να είναι πιο διάχυτος και ψυχολογικός.

Μέχρι τις εκλογές, ο ογδοντάχρονος πρόεδρος θα υποβληθεί σε μια δοκιμασία, τόσο σωματική όσο και ψυχική.

Όμως ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διαβεβαίωσε σε μια ανακοίνωση ότι θα είναι «πάντα εδώ» για το γιό του, δεν δίστασε να ανατρέψει το πρόγραμμά του για να βρεθεί χθες στο Γουίλμινγκτον, ενώ μόλις είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Γαλλία και αναχωρεί σήμερα για την Ιταλία για τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών.

Τα προβλήματα του μικρότερου γιού του είναι για τον Τζο Μπάιντεν μια οδυνηρή ανάμνηση των δοκιμασιών που πέρασε η οικογένειά του και κατ' αρχάς του θανάτου το 1972 της πρώτης συζύγου του και της κόρης τους που ήταν ακόμα μωρό, σε τροχαίο δυστύχημα από το οποίο επέζησαν ο Χάντερ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Μπο.

Στη συνέχεια ήταν ο θάνατος, το 2015, του Μπο, του γιου που λάτρευε, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Ο δημοκρατικός είχε συγκλονισθεί σε σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία ενώ ο Χάντερ, μετά το θάνατο αυτό, βυθίσθηκε στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Αυτό υπενθυμίσθηκε στη διάρκεια της δίκης με σκληρές λεπτομέρειες και, ακόμα κι αν ο Τζο Μπάιντεν δεν ήταν παρών στο ακροατήριο, πώς να πιστέψει κανείς ότι αυτός ο πολύ προστατευτικός παππούς δεν συγκινήθηκε όταν πήγε να καταθέσει η εγγονή του, η κόρη του Χάντερ Μπάιντεν;

«Δεν πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι θα θεωρήσουν τον Τζο Μπάιντεν υπεύθυνο για τον εθισμό ή για τη συμπεριφορά του γιού του. Όμως πιστεύω ότι το αληθινό ερώτημα είναι ο αντίκτυπος που αυτό θα έχει στον ίδιο και στην οικογένειά του», λέει στην Washington Post ο Ντέιβιντ Άξελροντ, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.