Ο Πούτιν βλέπει τον Ερντογάν στην Αστάνα στις 3 Ιουλίου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τον Tούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αστάνα την 3η και την 4η Ιουλίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας χθες Τρίτη, κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ βρίσκεται στη Ρωσία για να συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των BRICS, στην πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, ανατολικά της Μόσχας. Η συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε στο περιθώριο της συνόδου.

«Χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τις εργασίες των BRICS. Χαιρετίζουμε την ανάπτυξη των σχέσεων με την Τουρκία. Όλες οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα υπό την ηγεσία του φίλου μου προέδρου Ερντογάν», είπε ο ρώσος πρόεδρος.

Στη δήλωσή του πριν από τη συνάντηση, ο Πούτιν εξήρε το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την ομάδα BRICS λέγοντας: «Καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον της Τουρκίας για το έργο των BRICS και σίγουρα θα υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την επιθυμία της να είναι μαζί με τις χώρες μέλη αυτής της ένωσης και να επιλυθούν κοινά προβλήματα».

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον πρόεδρο Ερντογάν. Ελπίζω ότι θα συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό. Νομίζω ότι θα βρίσκεται στην Αστάνα την 3η και 4η Ιουλίου στο πλαίσιο διεθνούς εκδήλωσης και θα μας δοθεί η ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε όλες τις τρέχουσες υποθέσεις», προσέθεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν απευθυνόμενος στον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του ο Χακάν Φιντάν είπε: «Όπως αναφέρατε στην εναρκτήρια ομιλία σας, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών πράγματι εξελίσσονται εξαιρετικά καλά. Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν στο εμπόριο. Είμαστε επίσης αποφασισμένοι να συνεχίσουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες μεσολάβησης για την Ουκρανία. Κάνουμε επίσης ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε την πολιτική σταθεροποίησης που έχετε προωθήσει οι δυο ηγέτες στη Συρία. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω για αυτό με όλους τους φίλους που συνάντησα κατά τη διάρκεια των επαφών μας στη Μόσχα».

Νωρίτερα, χθες το πρωί, ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ προχθές Δευτέρα είδε τον γραμματέα του ρωσικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού και τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών Σεργκέι Ναρίσκιν. Συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ρωσοτουρκικός Σύνδεσμος Επιχειρηματών στη Μόσχα.

Την 3η Ιουνίου, ο τούρκος ΥΠΕΞ Φιντάν, στην Κίνα για συνομιλίες, ερωτηθείς αν η χώρα θα εντασσόταν στις BRICS, απάντησε «αν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας, γιατί όχι;», σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιδιώξει την ένταξή της στη BRICS προκάλεσε αίσθηση.

Η δήλωση Φιντάν έγινε θετικά δεκτή ειδικά από τη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εξέφρασε την ικανοποίηση της Ρωσίας για την επιθυμία της Τουρκίας να γίνει μέλος των χωρών BRICS και δήλωσε ότι το θέμα θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνόδου κορυφής της ομάδας. Σημείωσε ότι το ενδιαφέρον για τη BRICS από διάφορα κράτη αυξάνεται, αλλά δεν είναι εφικτό να ενταχθούν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες.

Την ομάδα BRICS ίδρυσαν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα, κατόπιν προσχώρησε σε αυτήν η Νότια Αφρική, προτού ακολουθήσει το 2024 νέα διεύρυνση, με την ένταξη της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

