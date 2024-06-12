Η Δανία ανακάλεσε πολλά πικάντικα νουντλς ράμεν της νοτιοκορεατικής εταιρείας Samyang, επειδή τα επίπεδα καψαϊκίνης θα μπορούσαν να δηλητηριάσουν τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα αποσύρει τα καυτερά Buldak 3x Spicy & Hot Chicken, 2x Spicy & Hot Chicken και Hot Chicken Stew, σύμφωνα με το BBC.

Η υπηρεσία τροφίμων της Δανίας εξέδωσε την προειδοποίηση την Τρίτη, καλώντας τους καταναλωτές να μην αγροάζουν τα προϊόντα.

Δεν είναι γνωστό εάν συνέβησαν περιστατικά που ώθησαν τις αρχές της Δανίας να λάβουν τα μέτρα.

Η Υπηρεσία Τροφίμων της χώρας ανακοίνωσε ότι εξέτασε τα επίπεδα της καψαϊκίνης σε ένα μόνο πακέτο και έκρινε πως είναι «τόσο υψηλά που ενέχουν κίνδυνο να δηλητηριάσουν τον καταναλωτή».

«Εάν έχετε τα προϊόντα, θα πρέπει να τα απορρίψετε ή να τα επιστρέψετε στο κατάστημα από όπου αγοράστηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ιδίατερη προσοχή συνέστησε για τα παιδιά, ατα οποία το εξαιρετικά πικάντικο φαγητό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Η ανακοίνωση έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο με πολλές διασκεδαστικές αντιδράσεις από τους λάτρεις των πικάντικων φαγητών.

Πολλοί σχολιάζουν την έλλειψη αντοχής των Δανών σε καυτερές γεύσεις: «Είχα έναν φίλο από τη Δανία που πίστευε ότι οι άγευστες παναρισμένες γαρίδες με λίγο αλεσμένο πιπέρι ήταν πολύ πικάντικες. Δεν εκπλήσσονται που πιστεύουν ότι αυτό το ramen είναι δηλητήριο» ήταν ένα από τα σχόλια.

Η καψαϊκίνη είναι η χημική ένωση στις καυτερές πιπεριές που δημιουργεί την αίσθηση καψίματος.

Όταν οι άνθρωποι τρώνε πιπεριές, η καψαϊκίνη απελευθερώνεται στο σάλιο και συνδέεται με τους υποδοχείς στο στόμα.

Η Samyang είναι ένας σημαντικός κατασκευαστής τροφίμων στη Νότια Κορέα, η οποία αυτοαποκαλείται ως η πρώτη εταιρεία στη χώρα που δημιούργησε instant noodles, στη δεκαετία του 1960.

Πηγή: skai.gr

