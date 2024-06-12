Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να καταθέσει στη Βουλή το πρόγραμμα και τη σύνθεση της κυβέρνησής του.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Βουλής 'Αφριμ Γκάσι θα συγκαλέσει συνεδρίαση του Σώματος για την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης και την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης σε αυτήν.

Οπως έχει αναφέρει ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, στη νέα κυβέρνηση της χώρας, της οποίας θα ηγηθεί το VMRO-DPMNE θα συμμετέχουν ακόμη ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Αξίζει» και το κόμμα «Ξέρω».

Η τρικομματική αυτή κυβέρνηση θα διαθέτει στη Βουλή τη στήριξη 78 βουλευτών συνολικά ενώ, όπως είπε ο Μίτσκοσκι, τουλάχιστον ακόμη δύο βουλευτές άλλων κομμάτων θα στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση και αυτή θα έχει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή.

Όπως δήλωσε ο Ίζετ Μετζίτι, ένας εκ των ηγετών του αλβανικού συνασπισμού που θα συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στις 19 ή 20 Ιουνίου.

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα στις 8 Μαϊου, στις οποίες πρώτο κόμμα ήρθε το VMRO-DPMNE, καταλαμβάνοντας 58 εκ των 120 εδρών της Βουλής.

Από 18 έδρες κατέλαβαν το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) και το απερχόμενο συγκυβερνών αλβανικό κόμμα DUI. O συνασπισμός τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων με την επωνυμία «Αξίζει» κατέλαβε 14 έδρες, ενώ από έξι έδρες εξασφάλισαν το εθνικιστικό, φιλορωσικό κόμμα «Αριστερά» και το νεοσύστατο κόμμα «Ξέρω» του δημάρχου του Κουμάνοβο Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Πηγή: skai.gr

