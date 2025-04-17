WSJ: Ο Τραμπ συζήτησε την απομάκρυνση του Πάουελ της Fed με τον Γουόρς, που εξετάζεται ως διάδοχος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζητούσε κατ' ιδίαν την απόλυση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ εδώ και μήνες και συζητούσε για αυτό με τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να επιλέξει στη συνέχεια τον Γουόρς ως αντικαταστάτη του Πάουελ, ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal.

Ο Γουόρς συμβούλεψε τον Τραμπ να μην προσπαθήσει να απολύσει τον Πάουελ, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αφήσει τον πρόεδρο της Fed να ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς παρεμβάσεις, ανέφερε η WSJ, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές με γνώση του ζητήματος. Το δημοσίευμα έρχεται την ίδια ημέρα που ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Πάουελ, η θητεία του οποίου ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο του 2026.

Πηγή: skai.gr

