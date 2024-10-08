Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Για ένα ευρύ φάσμα «σύνθετων και αλληλένδετων» απειλών ασφαλείας για το Ηνωμένο Βασίλειο από ξένους παράγοντες έκανε λόγο σε σπάνια δημόσια ομιλία του ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας MI5.

Ο Κεν ΜακΚάλουμ είπε πως οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας είναι σε αποστολή να προκαλέσουν «χάος» στους βρετανικούς και ευρωπαϊκούς δρόμους, εμώ αποκάλυψε πως από το 2022 έχουν εξαρθρωθεί 20 σχέδια που απειλούσαν την εθνική ασφάλεια υποστηριζόμενα από το Ιράν.

Η κατάσταση αυτή, είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός αξιωματούχος, συνεπάγεται πως «η MI5 έχει να κάνει μια διαολεμένη δουλειά».

Συνολικά από το 2017 έχουν εξαρθρωθεί 43 σχέδια επιθέσεων επί βρετανικού εδάφους που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο, με κάποιους εκ των συμμετεχόντων να επιδιώκουν απόκτηση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών.

Σημείωσε ότι ο κύριος όγκος της δουλειάς της υπηρεσίας του εξακολουθεί να αφορά τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό, με την Αλ Κάιντα και κυρίως τον ISIS να εμφανίζονται ξανά. Ακολουθούν σε αριθμό οι περιπτώσεις «ακροδεξιάς τρομοκρατίας». Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των απειλών προκύπτει από μεμονωμένα άτομα, τα οποία έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί online.

«Τα πρώτα 20 χρόνια της σταδιοδρομίας μου εδώ ήταν γεμάτα από τρομοκρατικές απειλές. Τώρα αντιμετωπίζουμε αυτές τις απειλές μαζί με κρατικές δολοφονίες και συνωμοσίες για σαμποτάζ, με υπόβαθρο έναν μεγάλο πόλεμο επί ευρωπαϊκού εδάφους», είπε ο κ. ΜακΚάλουμ.

Εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό ανηλίκων που συνδέονται με την τρομοκρατία. Αποκάλυψε πως το 13% οδών ερευνώνται για ανάμιξη σε τρομοκρατικά σχέδια είναι κάτω των 18 ετών, ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με τρία χρόνια πριν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.