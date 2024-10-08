Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμά της και σε νέα δημοσκόπηση, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να μοιράζονται τη δεύτερη θέση και τους Φιλελεύθερους (FDP) πολύ κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Σύμφωνα με το «Trendbarometer» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, CDU/CSU βρίσκονται στο 31% (-1 από την προηγούμενη μέτρηση) και ακολουθούν με 17% το SPD (+2) και η AfD (χωρίς μεταβολή). Οι Πράσινοι βρίσκονται στο 11% (+1) και η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στο 6% (-1). Το FDP, έπειτα από τρεις μεγάλες ήττες στις κρατιδιακές εκλογές Σαξονίας, Θουριγγίας και Βρανδεμβούργου, συρρικνώνεται και σε εθνικό επίπεδο, με 3% (-1).

Στο ερώτημα για υποθετική απευθείας εκλογή καγκελάριου, ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς κερδίζει το 27% της προτίμησης, έναντι 25% του καγκελάριου Όλαφ Σολτς (SPD). Το 48% απαντά ωστόσο ότι δεν θα ήθελε κανέναν από τους δύο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

