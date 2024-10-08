Μπορέλ: Ο Λίβανος γίνεται μία «νέα Γάζα»

Η σημερινή ομιλία του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική στο Στρασβούργο για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή - και κυρίως στον Λίβανο- έγινε με άδεια έδρανα. Προφανώς κάποιοι παρακολουθούσαν τη συζήτηση από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που διαθέτουν στο γραφείο τους, αλλά και πάλι, αυτή η απουσία κάτι σημαίνει. Ούτως ή άλλως ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε ελάχιστα περιθώρια παρέμβασης στη Μέση Ανατολή και σήμερα έχει ακόμη λιγότερα, καθώς είναι ζήτημα χρόνου η διαδοχή του, στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλλας.



Σε μία από τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, λοιπόν, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υπενθύμισε ότι «έχουμε καταδικάσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων» και ότι «μόνη λύση είναι η εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εδώ και 20 χρόνια περιμένουμε να υλοποιηθεί». Κι ακόμη: «Είναι η πέμπτη φορά που εισβάλλει το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο και πρέπει να αναρωτηθούμε: Μετά από κάθε τέτοια εισβολή έχει ενισχυθεί η ασφάλεια του Ισραήλ; Η ιστορία μας δείχνει μάλλον ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις».



Την ανησυχία του εξέφρασε ο Ισπανός διπλωμάτης και για τις εξελίξεις στον Λίβανο, ο οποίος, όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται «να γίνει μία νέα Λωρίδα της Γάζας». Ωστόσο, τις δυσκολίες επιτείνει η αστάθεια στο εσωτερικό του Λιβάνου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ «μία χώρα, η οποία δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, δύσκολα θα μπορέσει να προχωρήσει σε άλλες μεταρρυθμίσεις...»

Ανοίγουν ή κλείνουν μέτωπα;

Το βράδυ της Δευτέρας, κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές είχαν τηρήσει ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μία επίθεση, την οποία «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει», όπως ανέφερε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Το παρών έδωσαν και μερικοί συγγενείς ομήρων, που ακόμη παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.



Πάντως, στη συζήτηση της Τρίτης, δεν έλειψε η διακριτική κριτική σε χειρισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης, ακόμη και από ευρωβουλευτές που δεν αμφισβητούν το νόμιμο δικαίωμα αυτοάμυνας της χώρας. Μιλώντας εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (S&D) o ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η πρόθεση Νετανιάχου να αλλάξει την πραγματικότητα της περιφερειακής ασφάλειας, αντί να κλείνει μέτωπα, ανοίγει καινούρια. Όλοι επιθυμούμε ένα ασφαλές Ισραήλ, όμως η συνεχής κλιμάκωση δεν μπορεί να είναι η λύση».



Αλλά και ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Τσιόδρας τόνισε ότι «η λύση στην περιοχή δεν μπορεί να είναι στρατιωτική, μπορεί να είναι μόνο πολιτική».

«Δεν υπερασπίζεται τη Χαμάς» ο Γκουτέρες

Την αντίδραση του Ζοζέπ Μπορέλ προκάλεσαν μεμονωμένες αιτιάσεις ευρωβουλευτών ότι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δικαιολογεί ή και υπερασπίζεται τις επιθέσεις της Χαμάς. Σημειωτέον ότι την περασμένη εβδομάδα η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε «ανεπιθύμητο πρόσωπο» (persona non grata) τον Γκουτέρες. Στη δευτερολογία του ενώπιον των ευρωβουλευτών, το μεσημέρι της Τρίτης, ο Μπορέλ ανέφερε ότι «ο Γ.Γ. των ΟΗΕ ποτέ δεν δικαιολόγησε τις επιθέσεις της Χαμάς, αυτό δεν ευσταθεί. Ποτέ δεν είπε ούτε ότι υπερασπίζεται ούτε ότι δικαιολογεί τις επιθέσεις της Χαμάς. Λυπούμαι πολύ για το ότι στους κόλπους του Ευρωκοινοβουλίου εξαπολύονται τέτοιου είδους κατηγορίες».





