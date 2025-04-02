Τουλάχιστον έξι βομβαρδιστικά B-2 - το 30% του στόλου βομβαρδιστικών stealth της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ - έχει στείλει το Πεντάγωνο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, με τους αναλυτές να το μεταφράζουν ως ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ προς το Ιράν καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνονται για ακόμα μία φορά.

Η συγκέντρωση αυτή των βομβαρδιστικών έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός άμυνας του Πιτ Χέγκσεθ προειδοποιούν για περαιτέρω δράση κατά του Ιράν και των πληρεξουσίων του, ενώ αμερικανικά αεροσκάφη συνεχίζουν να επιτίθενται στους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από την ιδιωτική εταιρεία δορυφορικής απεικόνισης Planet Labs την Τρίτη δείχνουν τα έξι αμερικανικά βομβαρδιστικά να είναι σταθμευμένα στο νησί. Τάνκερ και φορτηγά αεροσκάφη βρίσκονται επίσης στην αεροπορική βάση του νησιού, μια κοινή βάση ΗΠΑ-Βρετανίας που απέχει 3.900 χιλιόμετρα από τη νότια ακτή του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στα βομβαρδιστικά B-2 επιβεβαίωσε ότι ο στρατός των ΗΠΑ στέλνει επιπλέον αεροσκάφη και «άλλα αεροπορικά μέσα» στην περιοχή για να βελτιώσει την αμυντική στάση της Αμερικής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους παραμένουν προσηλωμένες στην περιφερειακή ασφάλεια… και είναι έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα που επιδιώκει να διευρύνει ή να κλιμακώσει τη σύγκρουση στην περιοχή», είπε ο Πάρνελ.

Ο στρατιωτικός αναλυτής του CNN, Σέντρικ Λέιτον, είπε ότι η τοποθέτηση των εξαιρετικά εξελιγμένων πολεμικών αεροσκαφών, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν ένα μήνυμα προς τους αντιπάλους των ΗΠΑ.

«Η ανάπτυξη αυτών των B-2 είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένη για να στείλει ένα μήνυμα –ίσως πολλά μηνύματα– στο Ιράν», είπε ο πρώην συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ένα άλλο μήνυμα που μπορεί να στείλει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν είναι ότι θέλει μια νέα πυρηνική συμφωνία (για να αντικαταστήσει την «κακή» συμφωνία από την οποία ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ στην πρώτη του θητεία) και εάν το Ιράν δεν αρχίσει να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, οι συνέπειες μπορεί να είναι η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».

Ο Τραμπ άρχισε να εντείνει τη στρατιωτική δράση κατά των Χούθι στα μέσα Μαρτίου, με αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τουλάχιστον 53 ανθρώπους και τραυμάτισαν σχεδόν άλλους 100 στην Υεμένη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τους Χούθι.

Τα πλήγματα συνεχίζονται έκτοτε, καθώς οι Χούθι απειλούν τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή, πραγματοποιώντας επιθέσεις που σύμφωνα με τους Χούθι πραγματοποιούνται ως ένδειξη αλληλεγγύης για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του την Τρίτη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, απείλησε ότι θα μπορούσαν να συμβούν περισσότερα εάν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις οι Χούθι.

«Σταματήστε να πυροβολείτε εναντίον αμερικανικών πλοίων και θα σταματήσουμε να πυροβολούμε εναντίον σας. Διαφορετικά, μόλις ξεκινήσαμε και ο πραγματικός πόνος δεν έχει έρθει ακόμη, τόσο για τους Χούθι όσο και για τις πληρεξούσιες χώρες τους στο Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «συνεχίζει να καθιστά σαφές ότι, εάν το Ιράν ή οι πληρεξούσιοί του απειλήσουν το αμερικανικό προσωπικό και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν αποφασιστική δράση για να υπερασπιστούν τον λαό», είπε ο Πάρνελ.

Ο αναλυτής της στρατιωτικής αεροπορίας Πίτερ Λέιτον είπε στο CNN ότι η ανάπτυξη των έξι βομβαρδιστικών στον Ντιέγκο Γκαρσία είναι πιθανώς επικεντρωμένη πέρα ​​από πιθανούς στόχους των Χούτι.

"Το έξι είναι ένας σοβαρός αριθμός. Για τους βαθιά θαμμένους στόχους των Χούθι, δύο ή ίσως τρία, αλλά έξι B-2 είναι μια σημαντική προσπάθεια", είπε ο Λέιτον.

Ο Λέιτον, ο στρατιωτικός αναλυτής του CNN, είπε ότι το B-2 μπορεί να φέρει το Massive Ordnance Penetrator, «μια βόμβα 30.000 λιβρών που έχει σχεδιαστεί για να καταστρέφει αυτό που θα ονομάζαμε σκληρυμένους και βαθιά θαμμένους στόχους».

«Τέτοιοι στόχοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικών και όπλων του Ιράν», είπε ο πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο Layton, ο αναλυτής της αεροπορίας, σημείωσε ότι τα έξι B-2 πιθανότατα αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο στόλο του αεροσκάφους.

"Υποθέτω ότι υπάρχουν ένας ή δύο στο σπίτι για εκπαίδευση και άλλοι λίγοι σε μόνιμο πυρηνικό συναγερμό. Ξεκουραστείτε στη συντήρηση", είπε ο Λέιτον, πρώην πιλότος της Βασιλικής Αυστραλιανής Πολεμικής Αεροπορίας και τώρα επισκέπτης συνεργάτης στο Ινστιτούτο Griffith Asia.

Ο Πάρνελ, ανέφερε επίσης ότι το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman, το οποίο πραγματοποιεί επιδρομές στους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι αυτόν τον μήνα, αν και είχε προγραμματιστεί να αποχωρήσει στα τέλη Μαρτίου.

