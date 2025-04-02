Τετραήμερη επίσκεψη στην Ουγγαρία ξεκινάει την Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αψηφώντας το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Ως ιδρυτικό μέλος του ΔΠΔ, η Ουγγαρία είναι θεωρητικά υποχρεωμένη να συλλαμβάνει και να παραδίδει οποιονδήποτε έχει εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα από το δικαστήριο, αλλά ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατέστησε σαφές όταν απηύθυνε την πρόσκληση ότι η Ουγγαρία δεν θα σεβαστεί την απόφαση.

Στη Βουδαπέστη, οι εργάτες κατασκεύασαν μια σκηνή στο Κάστρο της Βούδας σήμερα Τετάρτη, όπου ο Όρμπαν επρόκειτο να υποδεχτεί με στρατιωτικές τιμές τον Νετανιάχου το πρωί της Πέμπτης.

Η επίσκεψη αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη που πραγματοποιεί ο Νετανιάχου στο εξωτερικό από τότε που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης τόσο του ίδιου όσο και του πρώην υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά οι λεπτομέρειες του προγράμματός του δεν είναι διαθέσιμες εκτός από μια προγραμματισμένη επίσκεψη σε μνημείο του Ολοκαυτώματος.

Ο Όρμπαν κάλεσε τον Νετανιάχου να επισκεφθεί τη χώρα του μια ημέρα αφότου το ΔΠΔ εξέδωσε το ένταλμα σύλληψής κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει απορρίψει όλες τις κατηγορίες, οι οποίες όπως λέει έχουν πολιτικά κίνητρα και τροφοδοτούνται από τον αντισημιτισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.