Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι - «μετά τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις» στην Τουρκία - πρέπει να επαναπροσδιοριστούν προσεκτικά οι δεσμεύσεις της ΕΕ και ως εκ τούτου, η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Τουρκία και τη συνάντησή της με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Η Επίτροπος Διεύρυνσης ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 1 Απριλίου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ότι ματαιώνει το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Αττάλεια για το διπλωματικό φόρουμ το ερχόμενο σαββατοκύριακο, καθώς και το ταξίδι της στην 'Αγκυρα, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η Μάρτα Κος εξήγησε ότι ο λόγος της ακύρωσης της επίσκεψής της στην Τουρκία είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία.

Bakan Hakan Fidan'la görüşmesini iptal etti

Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos'tan 'İmamoğlu' tepkisihttps://t.co/7tiR2TSkeo pic.twitter.com/FVC9d3rkEd — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 2, 2025

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακύρωσε τη συμμετοχή της Κος στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας ως απάντηση στη σύλληψη του προέδρου του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου» αναφέρει χαρακτηριστικά η τουρκική έκδοση της DW.

Avrupa Komisyonu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılımını iptal etti



Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos Hakan Fidan ile görüşmesini de iptal ettiğini duyurduhttps://t.co/5p5f50x7AF — DW Türkçe (@dw_turkce) April 2, 2025

Σήμερα, εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής επιτροπής, κληθείς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το λόγο ακύρωσης του ταξιδιού της κ. Κος, έδωσε την εξής απάντηση:

«Μετά τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε προσεκτικά τη δέσμευσή μας, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς διαύλους για να συζητήσουμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος - καθώς η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος για εμάς. Ο επερχόμενος διάλογος υψηλού επιπέδου είναι ένα σημαντικό βήμα στην επανασύνδεσή μας με την Τουρκία - για την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας έχει δώσει εντολή. Θα συνεχίσουμε να θίγουμε ζητήματα και ανησυχίες που σχετίζονται με το κράτος δικαίου. Θέλουμε η Τουρκία να είναι αγκιστρωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες.»

Ερωτηθείς, αν η Επιτροπή έχει επισήμως εκφράσει την ανησυχία της στις τουρκικές αρχές για το κράτος δικαίου στην Τουρκία, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να απαντήσει.

Σημειώνεται ότι παρά τις εξελίξεις στην Τουρκία, ο διάλογος υψηλού επιπέδου με την 'Αγκυρα δεν ματαιώνεται, σε αυτό το στάδιο. Ο διάλογος υψηλού επιπέδου για την οικονομία θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο τέλος της εβδομάδας, μεταξύ του Επιτρόπου Ντομπρόβσκις και του Τούρκου υπουργού οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, καθώς επίσης και ο διάλογος υψηλού επιπέδου για το μεταναστευτικό που είναι προγραμματισμένος για το τέλος του μήνα.

