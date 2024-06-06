Οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές που συμμετείχαν σήμερα στην αναπαράσταση της πτώσης των αλεξιπτωτιστών των συμμάχων πίσω από τις γερμανικές γραμμές άμυνας κατά την πρώτη φάση της Απόβασης στην Νορμανδία, μόλις δίπλωσαν τα αλεξίπτωτά τους, έκαναν ουρά για να δείξουν τα διαβατήριά τους στους Γάλλους τελωνειακούς που τους περίμεναν σε έναν αγρό της Νορμανδίας.

Περί τους 320 Βρετανοί, Βέλγοι και Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές έλαβαν μέρος στην αναπαράσταστη των γεγονότων της 6ης Ιουνίου 1944.

«Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει, αλλά δεδομένου του βασιλικού καλωσορίσματος που είχαμε από όλους τους υπόλοιπους, είναι μικρό τίμημα για να πληρώσει κανείς εισερχόμενος στη Γαλλία», δήλωσε ο διοικητής των Βρετανών αλεξιπτωτιστών ταξίαρχος Μαρκ Μπέρι.

Από την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι Βρετανοί πολίτες δεν μπορούν κινούνται ελεύθερα εντός της Ένωσης και αντιμετωπίζουν αυστηρότερους ελέγχους.

Οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές πήδηξαν από τρία A400M επάνω από την Σανερβίλ, αναπαριστώντας την πτώση που έγινε πριν από 8 δεκαετίες από μία Dakota της RAF. Ακολούθησαν αμερικανικά και βελγικά αεροσκάφη.

Τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1944, χιλιάδες αλεξιπτωτιστές των συμμαχικών δυνάμεων έπεσαν κατά μήκος των ακτών της Νορμανδίας πίσω από τις γερμανικές γραμμές για να διαταράξουν την γερμανική άμυνα, να καταλάβουν στρατηγικής σημασίες γέφυρες και να εγκαταστήσουν αμυντικές θέσεις. Πολλοί αντιμετώπισαν προβλήματα να βρουν τον δρόμο τους μέσα στο σκοτάδι. Αλλοι δέχθηκαν καταιγισμό γερμανικών πυρών.

Ανοιξαν τον δρόμο για να ακολουθήσουν οι χερσαίες δυνάμεις που αποβιβάσθηκαν στην συνέχεια σε πέντε παραλίες της Νορμανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

