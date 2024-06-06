Λογαριασμός
Για «σημαντικό βήμα προόδου για την πώληση νέων μαχητικών F-16 στην Τουρκία», κάνει λόγο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία

«Η διαδικασία αγοράς προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα», δηλώνει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

F16

«Ένα σημαντικό βήμα προόδου έγινε σήμερα προκειμένου η Τουρκία να αγοράσει τα τελευταίας γενιάς μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα στόλο της F-16», δήλωσε την Πέμπτη ο πρέσβης των ΗΠΑ στη γείτονα χώρα, Τζέφρι Φλέικ.

«Πρόκειται για ένα καλό βήμα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

Στη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ, ειπώθηκε ότι «η Τουρκία υπέγραψε την προσφορά και την επιστολή αποδοχής για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-16».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τουρκία θα αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού F-16 από τις ΗΠΑ.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σημείωσαν ότι η διαδικασία αγοράς F-16, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ συνεχίζεται σύμφωνα με το προηγουμένως ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα.

