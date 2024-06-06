«Ένα σημαντικό βήμα προόδου έγινε σήμερα προκειμένου η Τουρκία να αγοράσει τα τελευταίας γενιάς μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα στόλο της F-16», δήλωσε την Πέμπτη ο πρέσβης των ΗΠΑ στη γείτονα χώρα, Τζέφρι Φλέικ.

«Πρόκειται για ένα καλό βήμα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

Στη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ, ειπώθηκε ότι «η Τουρκία υπέγραψε την προσφορά και την επιστολή αποδοχής για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-16».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τουρκία θα αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και 79 κιτ εκσυγχρονισμού F-16 από τις ΗΠΑ.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σημείωσαν ότι η διαδικασία αγοράς F-16, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ συνεχίζεται σύμφωνα με το προηγουμένως ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα.

