Στόλτενμπεργκ προς συμμάχους: Να μην επαναληφθούν τα κενά στη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα πως οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πρέπει να διασφαλίσουν πως δεν θα επαναληφθούν τα κενά στη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Φινλανδία, ο Στόλτενμπεργκ είπε πως η Ουκρανία χρειάζεται «προβλεψιμότητα και ανάληψη ευθύνης» από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε όρους στρατιωτικής υποστήριξης.

«Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει ορισμένα κενά, ορισμένες καθυστερήσεις στην παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.