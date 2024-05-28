Ένας νεαρός στην πολιτεία της Ουάσιγκτον επέζησε από πτώση 120 μέτρων στην πλαγιά ενός φαραγγιού με μόνο «ελαφρείς τραυματισμούς», σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άτυχος άνδρας διασώθηκε σε μια «ασφαλή και επαγγελματική επιχείρηση», ανέφεραν οι αξιωματικοί στην ανάρτησή τους στο Facebook το Σαββατοκύριακο. Οι αμερικανικές αρχές δημοσίευσαν εικόνες της αποστολής, κατά την οποία η ομάδα τον ανέβασε με σκοινιά από την κοντινή γέφυρα High Steel.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ο τραυματίας ήταν 19 ετών και «απίστευτα τυχερός» που είναι ζωντανός.

Ο νεαρός, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, φέρεται να έκανε πεζοπορία, πέφτοντας στο κενό κάτω από άγνωστες συνθήκες.

«Περπατούσε κατά μήκος ενός δρόμου, όπου το έδαφος είναι διαβρωμένο από τα νερά. Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι περπατούν στο σημείο και έχει μετατραπεί ατύπως σε μονοπάτι», είπε ο Μάθιου Γουάλαντερ, αρχηγός της πυροσβεστικής. «Δεν είναι μονοπάτι, είναι πολύ απότομο», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Και ο νεαρός κατέληξε μέχρι κάτω στο ποτάμι, γλιστρώντας», είπε ο κ. Γουάλαντερ. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξέταση, ανέφερε το NBC News.

Οι αρχές υπενθύμισαν στους ανθρώπους να μην κάνουν πεζοπορία στην περιοχή, την οποία περιγράφουν ως επικίνδυνες για τους πεζοπόρους και τους διασώστες. Αρκετοί άνθρωποι πεθαίνουν εκεί κάθε χρόνο, ενώ αναφέρονται και κάποιες αυτοκτονίες στην περιοχή.

«Έχουμε πει στους ανθρώπους να μείνουν μακριά από αυτά τα μονοπάτια γιατί είναι επικίνδυνα, αλλά οι πολίτες είτε δεν έχουν δει τα προειδοποιητικά σημάδια, είτε τα αγνοούν», σύμφωνα με έναν αστυνομικό που συμμετείχε στη διάσωση.

Η γέφυρα High Steel, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους διασώστες για να ανασυρθεί ο 19χρονος, εκτείνεται στον ποταμό Skokomish και παλαιότερα φιλοξενούσε έναν σιδηρόδρομο.

Πηγή: BBC

