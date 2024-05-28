Λίγοι είναι οι Ευρωπαίοι που θέλουν την έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το κοινό νόμισμα. Τα ποσοστά είναι μικρά και μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων της άκρας δεξιάς, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos στις 27 χώρες της Ένωσης για λογαριασμό του γαλλικού think tank Fondation pour l'innovation politique και δημοσιεύεται σήμερα.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 13% των ψηφοφόρων θέλουν την έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χώρες στις οποίες οι ψηφοφόροι που θέλουν την έξοδο από την ΕΕ είναι περισσότεροι είναι η Βουλγαρία (22%), η Τσεχική Δημοκρατία (20%), η Αυστρία (19%) και η Γαλλία (18%). Αντίθετα, μόνο το 3% των Πορτογάλων και το 5% των Λιθουανών θέλουν την έξοδο από την Ένωση.

Στις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, μόνο το 8% των ψηφοφόρων θέλει την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Το ποσοστό είναι υψηλότερο στην Κροατία (14%), τελευταία χώρα που υιοθέτησε το κοινό νόμισμα και το χαμηλότερο ποσοστό στην Πορτογαλία (3%).

Και οι ψηφοφόροι των κομμάτων της άκρας δεξιάς θέλουν στην πλειονότητά τους την παραμονή στην Ένωση.

Το 66% των ψηφοφόρων που έχουν την πρόθεση να ψηφίσουν κόμμα που ανήκει στην ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο (80%) για τους ψηφοφόρους κομμάτων που ανήκουν στην ομάδα Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές.

Το ίδιο ισχύει και για το κοινό νόμισμα, προς το οποίο διάκεινται κατά 78% θετικά οι ψηφοφόροι κομμάτων της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία και κατά 90% οι ψηφοφόροι κομμάτων της ομάδας Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές.

«Οι λαϊκιστές ψηφοφόροι τάσσονται μαζικά υπέρ του ευρώ, πράγμα που οδηγεί τους λαϊκιστές πολιτικούς να υιοθετούν την ιδέα του ευρωπαϊκού νομίσματος για να μην χάσουν ψήφους», σύμφωνα με την Fondation pour l'innovation politique.

Μόνο το 21% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «τα πηγαίνει καλύτερα εκτός της ΕΕ» και το 77% τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Βρετανών στην Ένωση.

Ως προς αυτό το θέμα, το Ipsos υπέβαλε την ερώτηση και στους Βρετανούς το 68% των οποίων επιθυμεί την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, το συντριπτικό 86% των Ευρωπαίων θέλει την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων της Ένωσης.

Η έρευνα φωτίζει επίσης τις συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (32%) αναφέρουν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πρώτο ή δεύτερο λόγο της ψήφου τους. Το ποσοστό αυξάνεται στο 50% στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, αλλά φθάνει το 41% στη Γερμανία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο στο διάστημα 22 Μαρτίου-26 Απριλίου σε αντιπροσωπευτικά δείγμα του πληθυσμού και στις ηλικίες άνω των 18 ετών.

