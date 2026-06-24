Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ζητήσει νέα κονδύλια ύψους άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κογκρέσο για την αντιμετώπιση της διευρυνόμενης έξαρσης του ιού Έμπολα ακόμη και την Τετάρτη, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Το αίτημα, το οποίο πρόκειται να συμπεριληφθεί σε ένα μεγαλύτερο αίτημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης, θα περιλαμβάνει 800 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Αυτά τα 800 εκατομμύρια δολάρια θα χρηματοδοτήσουν ένα κέντρο καραντίνας στην Κένυα για Αμερικανούς που έχουν εκτεθεί στον ιό, καθώς και προμήθειες, θεραπεία, ιχνηλάτηση επαφών, ένα περιφερειακό δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούν επίσης επιπλέον 500 εκατομμύρια δολάρια σε κονδύλια για την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια, τα οποία, όπως λένε, είναι απαραίτητα για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει την επιτήρηση των ασθενειών, την εργαστηριακή ικανότητα και τη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς και πιθανές συνεργασίες με πολυμερείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ακόμη 90 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για διπλωματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των απομακρύνσεων (εκκενώσεων) και της μεταφοράς Αμερικανών πολιτών που έχουν προσβληθεί από τον ιό σε εγκαταστάσεις θεραπείας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Το αίτημα χρηματοδότησης δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Πηγή: skai.gr

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