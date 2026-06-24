Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Στο τελικό στάδιο η συμφωνία Παναθηναϊκού με Ντε Φράι»

Ο «γκουρού» των μεταγραφών σε διεθνές επίπεδο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαιώνει πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι. O πολύπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός με τη σπουδαία καριέρα είναι ο πρώτος από τους δύο στόπερ που θέλει να αποκτήσει το «τριφύλλι».
«Καταλαβαίνω πως ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Ντε Φράι. Η συμφωνία είναι στα τελικά της στάδια. Το συμβόλαιο έχει σχεδόν συμφωνηθεί και ο Παναθηναϊκός περιμένει το τελικό πράσινο φως από τον Ολλανδό στόπερ για να κλείσει η μεταγραφή», έγραψε στο X ο Ιταλός ρεπόρτερ.
🚨🟢⚪️ Understand Panathinaikos are closing in on Stefan de Vrij deal, agreement at the final stages.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
Contract almost agreed and Pana waiting for de Vrij’s final green light, then… here we go. 🇬🇷 pic.twitter.com/bzHKnOJ4dD
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