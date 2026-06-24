Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Στο τελικό στάδιο η συμφωνία Παναθηναϊκού με Ντε Φράι»

Ο «γκουρού» των μεταγραφών σε διεθνές επίπεδο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαιώνει πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι. O πολύπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός με τη σπουδαία καριέρα είναι ο πρώτος από τους δύο στόπερ που θέλει να αποκτήσει το «τριφύλλι».

«Καταλαβαίνω πως ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Ντε Φράι. Η συμφωνία είναι στα τελικά της στάδια. Το συμβόλαιο έχει σχεδόν συμφωνηθεί και ο Παναθηναϊκός περιμένει το τελικό πράσινο φως από τον Ολλανδό στόπερ για να κλείσει η μεταγραφή», έγραψε στο X ο Ιταλός ρεπόρτερ.

🚨🟢⚪️ Understand Panathinaikos are closing in on Stefan de Vrij deal, agreement at the final stages.



Contract almost agreed and Pana waiting for de Vrij’s final green light, then… here we go. 🇬🇷 pic.twitter.com/bzHKnOJ4dD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

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