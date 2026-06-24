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Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Στο τελικό στάδιο η συμφωνία Παναθηναϊκού με Ντε Φράι»

«Το συμβόλαιο έχει σχεδόν συμφωνηθεί και ο Παναθηναϊκός περιμένει το τελικό πράσινο φως από τον Ολλανδό στόπερ», έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ

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De Vrij

Ο «γκουρού» των μεταγραφών σε διεθνές επίπεδο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαιώνει πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι. O πολύπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός με τη σπουδαία καριέρα είναι ο πρώτος από τους δύο στόπερ που θέλει να αποκτήσει το «τριφύλλι».

«Καταλαβαίνω πως ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Ντε Φράι. Η συμφωνία είναι στα τελικά της στάδια. Το συμβόλαιο έχει σχεδόν συμφωνηθεί και ο Παναθηναϊκός περιμένει το τελικό πράσινο φως από τον Ολλανδό στόπερ για να κλείσει η μεταγραφή», έγραψε στο X ο Ιταλός ρεπόρτερ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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