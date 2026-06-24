Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα το Ellinikon Sports Park, όπου είναι χαραγμένη η υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και όπου αύριο Πέμπτη θα δοθεί η εκκίνηση του φετινού αγώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα GR Yaris 2026 Aero Performance με συνοδηγό τον Mads Østberg, εργοστασιακό οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με τις Ford και Citroën, αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris, που αποτελεί την τεχνολογική αιχμή της διοργάνωσης για τη βιώσιμη κινητικότητα.

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Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με συντελεστές και εργαζόμενους, τονίζοντας τη σημασία του Ράλλυ Ακρόπολις και της μακράς ιστορικής διαδρομής του για την προβολή της Ελλάδας και των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει. Στάθηκε παράλληλα στη σημασία της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς στη χώρα μας.

Μιλώντας στην COSMOTE TV, ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

Δημοσιογράφος: Καλησπέρα, ένας από τους πρώτους ανθρώπους που πήραν και μία γεύση από αυτή την πολύ όμορφη πίστα που έχει διαμορφωθεί εδώ, στο The Ellinikon Sports Park. Πρόεδρε, ήσασταν από τους πρώτους που πήρατε μία γεύση από αυτή την πίστα που δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Θέλω να μου πείτε τι συμβολίζει η επιλογή του Ελληνικού για τη super special stage, η οποία δίνει την εκκίνηση αύριο στο ΕΚΟ Ακρόπολις Pάλλυ; Διεξάγεται κάθε χρόνο σε ένα εμβληματικό σημείο της Αττικής. Τι συμβολίζει η επιλογή του Ελληνικού και ποιες ήταν οι εντυπώσεις από εκεί μέσα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, ήταν καταπληκτικές οι εντυπώσεις που είχα από τη δυνατότητα να είμαι και συνοδηγός αλλά και να οδηγήσω σε αυτή την πολύ όμορφη πίστα την οποία φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ.

Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του Ελληνικού, διότι στον χώρο αυτόν, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας.

Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι το Ελληνικό δεν είναι μόνο οι κατοικίες ή ο πύργος τον οποίο βλέπουμε, αλλά θα είναι κι ένα μεγάλο πάρκο, με χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Μέσα στους επόμενους μήνες αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες όχι μόνο θα το βλέπουν, αλλά και θα το απολαμβάνουν.

Είμαι σίγουρος επίσης ότι αυτοί που θα βρεθούν αύριο εδώ για να θαυμάσουν την υπερειδική θα εντυπωσιαστούν. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό θέαμα και χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να υποστηρίζουμε συνολικά το Ράλλυ Ακρόπολις και να του ξαναδίνουμε τη ζωή, αλλά και την αίγλη που του αξίζει.

Για εμάς, που είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε με το Ράλλυ Ακρόπολις, το γεγονός ότι ξαναμπαίνει στο ημερολόγιο του WRC και παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές σε παγκόσμιο επίπεδο ράλλυ, μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά.

Δημοσιογράφος: Και είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά από την επιστροφή του στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ποια είναι η επίδραση αυτού του αγώνα; Δεν εννοώ μόνο από την πλευρά του αθλητικού τουρισμού και άλλων τέτοιων δράσεων, εννοώ και ως προς τις παράλληλες δράσεις που τρέχουν και τα μηνύματα που στέλνονται, για παράδειγμα για την οδική ασφάλεια. Είδαμε, μάλιστα, ότι ο ευρωπαϊκός δείκτης οδικής ασφάλειας έβγαλε κάποια στοιχεία που έλεγαν ότι για το 2025 είχαμε μία μείωση 22% σε θανάτους από τροχαία στην Ελλάδα. Ποια είναι η επίδραση συνολικά αυτού του μηνύματος;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Νομίζω το μήνυμα είναι σαφές: τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν, με -θα έλεγα- τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης η οποία είχε προτάξει στην οδική ασφάλεια, μια διαφορετική κουλτούρα συμπεριφοράς στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση.

Είκοσι-ένα τοις εκατό μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Προφανώς δεν μας ικανοποιεί μόνο αυτή η απόδοση. Θέλω να ελπίζω -το βλέπουμε από τα στοιχεία του 2026- ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία. Θέλουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την απαράδεκτη «πρωτιά», να θρηνούμε κάθε χρόνο εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι «τζάμπα» χάνονται στην άσφαλτο.

Προσθέστε σε αυτούς και τους τραυματίες, τους παραπληγικούς, τους τετραπληγικούς για να καταλάβετε πόσο μεγάλος είναι ο φόρος αίματος τον οποίο καταβάλουμε ως κοινωνία κάθε χρόνο, επειδή απλά δεν συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα στον δρόμο.

Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ειδικά στη νέα γενιά, η οποία μαθαίνει πια μια διαφορετική κουλτούρα ως προς την οδική ασφάλεια, σεβασμού του εαυτού τους αλλά και των συμπολιτών τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν.

Το βλέπουμε ήδη ως προς το πώς αλλάζουν οι συνήθειες. Τα νέα παιδιά δεν πίνουν πριν οδηγήσουν. Έχουν συνδράμει σε αυτό βέβαια και οι εξαντλητικοί έλεγχοι αλκοτέστ που κάνουμε. Αλλά όλα αυτά είναι για καλό.

Οπότε ας απολαύσουμε το Ράλλυ Ακρόπολις, την υπερειδική και το ράλλυ αυτό καθαυτό, και ας θυμόμαστε πάντα ότι δεν παίρνουμε ιδέες από αυτά τα οποία βλέπουμε για να τα αναπαράγουμε στους δρόμους.

Πηγή: skai.gr

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