Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ (Donald Trump) έχουν ενημερώσει βασικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο ότι θα πρέπει να αναμένουν, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αίτημα για συμπληρωματικό πακέτο χρηματοδότησης που αφορά τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των διαπραγματεύσεων, το αίτημα αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, Ρεπουμπλικανοί που συμμετέχουν στην επιτροπή πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων πιστεύουν ότι η Γερουσία πιθανότατα θα προσθέσει και άλλες δαπάνες μη στρατιωτικού χαρακτήρα, όπως βοήθεια για φυσικές καταστροφές ή ενισχύσεις προς τους αγρότες. Η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή ανησυχεί ότι η προώθηση ενός τέτοιου συμπληρωματικού νομοσχεδίου θα υπονομεύσει τις προσπάθειές της να περάσει ένα ακόμη νομοσχέδιο συμφιλίωσης του προϋπολογισμού (reconciliation bill), το οποίο περιλαμβάνει προτεραιότητες του κόμματος και πρόσθετη χρηματοδότηση για την άμυνα.

Το Κογκρέσο περίμενε εδώ και καιρό το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κάλυψη του κόστους της στρατιωτικής εκστρατείας στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το μέτρο, το οποίο θα χρειαστεί τουλάχιστον κάποια διακομματική στήριξη για να εγκριθεί από τη Γερουσία, αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στην πορεία προς την ψήφισή του.

Πολλοί Δημοκρατικοί που αντιτίθενται στον πόλεμο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορρίψουν τη χρηματοδότηση μιας σύγκρουσης με την οποία διαφωνούν και την οποία θεωρούν παράνομη, επειδή ο Τραμπ δεν ζήτησε προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου.

Παρ’ όλα αυτά, το εκτιμώμενο κόστος των περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέταζε η κυβέρνηση Τραμπ τους τελευταίους μήνες.

Το συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης πιθανότατα θα προορίζεται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν στα αρχικά στάδια του πολέμου, καθώς και για την κάλυψη άλλων δαπανών που σχετίζονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: skai.gr

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