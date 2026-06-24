Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε την Τετάρτη μια Ισπανίδα στο διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρουλιός του Σάο Πάολο για ρατσιστική συμπεριφορά, στο πιο πρόσφατο από μια σειρά υποθέσεων υψηλού προφίλ που αφορούν ξένους τουρίστες για παρόμοια αδικήματα.

Η Βραζιλία, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κληρονομιά της δουλείας, διαθέτει μερικούς από τους αυστηρότερους αντιρατσιστικούς νόμους στη Λατινική Αμερική, με σχετικές προστασίες κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα του 1988. Η προσβολή κάποιου λόγω της φυλής του τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο.

Το πλήρωμα μιας πτήσης της LATAM Airlines που είχε φτάσει από την πόλη Σάο Λουίς, στη βορειοανατολική Βραζιλία, κάλεσε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την Ισπανίδα μόλις αποβιβάστηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να απηύθυνε ρατσιστικές προσβολές προς τους εργαζομένους που ξεφόρτωναν τις αποσκευές του αεροσκάφους.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για την επιθετική συμπεριφορά προς τους εργαζομένους της και καταδίκασε κάθε μορφή ρατσισμού και διάκρισης.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία συνέλαβε μία γυναίκα από την Αργεντινή, Αγοστίνα Πάες στο Ρίο ντε Τζανέιρο, αφού καταγράφηκε σε βίντεο να μιμείται μαϊμού προς έναν σερβιτόρο σε νυχτερινό κέντρο. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral.

Αρχικά της απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία, ωστόσο επέστρεψε τελικά στην Αργεντινή τον Απρίλιο. Φωτογραφίες τη δείχνουν να συναντά τη γερουσιαστή Πατρίσια Μπούλριτς, στενή σύμμαχο του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι. Και οι δύο πανηγύρισαν την επιστροφή της στην πατρίδα της. Οι δικαστικές διαδικασίες, πάντως, συνεχίζονται.

Η αστυνομία συνέλαβε επίσης έναν ακόμη Αργεντινό, τον Εδουάρδο Ιγνάσιο Μουρίας, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις τον Μάιο, αφού φέρεται να φωτογράφισε και να βιντεοσκόπησε ένα μικρό παιδί χωρίς άδεια και να δημοσίευσε το υλικό συνοδευόμενο από ρατσιστικά μηνύματα στα ισπανικά. Το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο G1 ανέφερε στις 17 Ιουνίου ότι δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του. Ο Μουρίας παραμένει προφυλακισμένος.

Τον Μάιο συνελήφθη και ένας Χιλιανός πολίτης για ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις εναντίον μελών πληρώματος σε πτήση μεταξύ Γκουαρουλιός και Φρανκφούρτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 15ης Μαΐου, ο ύποπτος επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης και, όταν ακινητοποιήθηκε από το πλήρωμα, εκτόξευσε ρατσιστικές και ομοφοβικές προσβολές προς τους εργαζομένους.

Η Βραζιλία μετέφερε δια της βίας περισσότερους Αφρικανούς σκλάβους από οποιαδήποτε άλλη χώρα και ήταν η τελευταία χώρα στο δυτικό ημισφαίριο που κατάργησε τη δουλεία, το 1888.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη χώρα της Νότιας Αμερικής διαθέτει επίσης μακρά ιστορία νομοθεσίας κατά του ρατσισμού, ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν κινήματα για τη φυλετική ισότητα.

«Τα κοινωνικά κινήματα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να αναγνωριστεί ο μαύρος πληθυσμός στο Σύνταγμα του 1988», το οποίο απαγορεύει τον ρατσισμό, δήλωσε ο Ιραπουάν Σαντάνα, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα αντιρατσισμού και καθηγητής στο Ίδρυμα Getulio Vargas, ένα ερευνητικό κέντρο και πανεπιστήμιο.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, υπέγραψε νόμο που εξισώνει τις φυλετικές προσβολές με το έγκλημα του ρατσισμού, ενισχύοντας έτσι τα νομικά εργαλεία για την καταπολέμησή του.

Σύμφωνα με τον Σαντάνα, τα περιστατικά ρατσισμού στη Βραζιλία λαμβάνουν πλέον μεγαλύτερη δημοσιότητα, καθώς οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα τη νομοθεσία και βλέπουν ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ανταπόκριση από το κράτος.

Πηγή: skai.gr

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