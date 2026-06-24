Την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, και προσεχώς ως… Έλληνα ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για λογαριασμό του Παναθηναϊκού μέσω Instagram. Παράλληλα τόνισε πως ο Γάλλος σέντερ είχε αρχίσει τη διαδικασία ελληνοποίησης εδώ και πάνω από έναν χρόνο, όσο ήταν στους «ερυθρόλευκους», με την πράσινη ΚΑΕ να παραμένει κατά των ελληνοποιήσεων.

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και έναν χρόνο ή ενάμιση. Το ουσιαστικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό είναι να εκδοθεί η ταυτότητά του. Μένοντας πιστοί στις αρχές μας πως εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέρος της πράσινης οικογένειας. Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και τις τιμητικές πολιτογραφήσεις, γιατί δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της εθνικής ομάδας. Γιατί πάνω από όλους είναι η επίσημη αγαπημένη. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ.

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