Καλοκαιρινή απόβαση με τα τρακτέρ και μάλιστα εν μέσω κακοκαιρίας έκαναν απόψε το βράδυ της Τετάρτης αγρότες της περιοχής, στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

Οι αγρότες εκπέμπουν sos τονίζοντας ότι έχουν εξαντληθεί οικονομικά και ζητούν λύσεις από την κυβέρνηση.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον Τύρναβο, τον κόμβο Πλατυκάμπου και τις Φυλακές Λάρισας και κατευθύνθηκαν κομβόι (περί τα 25 οχήματα -τρακτέρ και ΙΧ αυτοκίνητα-) προς την Κεντρική πλατεία Λάρισας για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Το κοινό κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εξέδωσαν η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) και οι Αγροτικοί Σύλλογοι, αναφέροντας ότι: «τα προβλήματα περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση διεκδίκησης και διεξόδου είναι η συμμετοχή μας και οι κινητοποιήσεις μας ώστε δυναμώνοντας την πίεση προς την Κυβέρνηση να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, να πληρωθούμε όσα μας χρωστάν».

Το μέλος της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, και μέλος του Αγροτικού Συλλόγου του πρώην Δήμου Πλατυκάμπου, κ. Γιάννης Κουτσούκης τόνισε: «Οι καιρικές συνθήκες, όπως βλέπετε, είναι αντίξοες δυστυχώς όμως, οι συνθήκες στις οποίες αναγκαζόμαστε να καλλιεργούμε, να επιβιώνουμε και να συνεχίσουμε για το μέλλον μας, είναι τοξικές. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε σε αυτό το περιβάλλον. Οι πληρωμές ακόμη δεν γίνονται σωστά. Ήδη οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να καταρρέουν και να πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά. Τα έξοδα είναι τεράστια. Λύση δεν βλέπουμε, και φως στο τούνελ δεν υπάρχει. Μας αναγκάζει να έρθουμε εν μέσω καλοκαιριού, να κινητοποιούμαστε, για να καταλάβουν ότι πραγματικά το πρόβλημά μας χρήζει λύσης άμεσα. Δεν υπάρχει μέλλον για μας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ κ. Ρίζος Μαρούδας σημείωσε: «Είμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να βγούμε σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αιτήματα όπως την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση που πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του μήνα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να δοθούν σε όλους τα χρήματα και, αν υπάρχουν ζητήματα, να γίνουν μετά οι απαραίτητοι έλεγχοι, να υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής και να υπάρξει διασφάλιση τιμών που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να ζούμε.

Ταυτόχρονα όμως, χρειάζονται και μια σειρά από άλλα μέτρα και αποφάσεις, που υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες και από ζητήματα που μέσα στα μπλόκα είχε υποσχεθεί και είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα υλοποιήσει κάτω από την πίεση των μπλόκων και δεν τα έχει υλοποιήσει 5 μήνες μετά, αλλά και άλλα ζητήματα».

Τέλος πρόσθεσε ότι «παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και παρά τη δυσκολία της περιόδου, που πραγματικά είμαστε στην καρδιά της καλλιεργητικής περιόδου, το γεγονός ότι σήμερα είμαστε εδώ και σε μια σειρά από άλλες πόλεις της Ελλάδας και υλοποιούμε αυτή την απόφαση, δείχνει όχι μόνο την αποφασιστικότητά μας, δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και στέλνει και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας, ότι εμείς θα αγωνιστούμε για να δικαιωθούν τα αιτήματα που είχαμε θέσει στα μπλόκα και είναι αιτήματα επιβίωσης, γιατί η θέση μας πλέον είναι πολύ χειρότερη οικονομικά σε σχέση με την περίοδο των μπλόκων».

Τα αιτήματα των αγροτών:

Να δρομολογηθεί και να δοθούν τα χρήματα αποζημίωσης από το πρόγραμμα ad hoc σε μήλα, αχλάδια, κάστανα, καρύδια όπως είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση στα μπλόκα μας.

Να γίνουν οι πληρωμές άμεσα από τον ΕΛΓΑ στα κεράσια της Αγιάς για τον παγετό του 2025 όπως είχε δεσμευτεί τόσο το υπουργείο όσο και ο ΕΛΓΑ αλλά δεν το έχουν δρομολογήσει ακόμα.

Να παρθούν μέτρα εξάλειψης και αποζημίωσης για την φόμωψη στα αμύγδαλα, το φαινόμενο των ξερών βεργών σε ροδάκινα και άλλα προϊόντα, την ακαρπία στην ελιά.

Μείωση του κόστους παραγωγής που έχει εκτιναχθεί με αποτέλεσμα να είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από τον χειμώνα. Να δρομολογηθεί εδώ και τώρα το πετρέλαιο σε τιμή1 ευρώ στην αντλία όπως κέρδισαν τα μπλόκα μας και όχι από τον Νοέμβριο.

Να καλυφθεί στο 100% η αύξηση της τιμής στα λιπάσματα εξαιτίας του πολέμου.

Επιτέλους να χτυπηθούν τα καρτέλ και η αισχροκέρδεια απέναντι σε παραγωγούς και καταναλωτές με τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

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